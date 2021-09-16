Набиуллина заявила о грядущем замедлении роста выдачи ипотеки в России

Фаза активного роста объёмов выдачи ипотеки в России близится к завершению. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения", – заявила глава Центробанка в интервью РБК.

Напомним, в прошлом году российские банки выдали населению рекордный за всю историю рынка объём ипотек. Этому предшествовало снижение ставок на подобные кредиты и запуск льготной программы, позволяющей получить ссуду на покупку жилья в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых.