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Школы Алтайского края до конца 2021 года получат на 40% больше автобусов, чем в 2020

, ИА "Амител"
Региону выделят ещё 22 автобуса
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Школы Алтайского края до конца 2021 года получат на 40% больше автобусов, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования и науки.

В 2021 году Минобрнауки приобрёл для алтайских школ 51 ПАЗ и 49 "Газелей" за счёт федерального бюджета. Из краевых средств закуплено ещё 45 автобусов стоимостью 106 миллионов рублей.

"Благодаря поступлению транспорта из федерального центра мы полностью закрыли потребность 2021 года. Также мы смогли заменить автобусы, которые не так остро нуждались в замене – их срок заканчивается в 2022 году", – отметили в пресс-центре.

В 2021 году в регионе было необходимо заменить 86 автобусов с предельным сроком эксплуатации. Из-за увеличения количества школьников требовалось закупить ещё 14  транспортных средств.

Большая часть новых автобусов уже поступила в школы региона. Ещё 22 транспортных средства поступят до конца 2021 года. Наибольшее количество автобусов получат Шипуновский, Бийский и Павловский районы, а также Барнаул и Рубцовск.

Сейчас в крае 516 автобусов доставляют детей в школы. Ежедневно ими пользуется около 13 тысяч детей.

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