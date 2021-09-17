Мошенники оформили кредит в 1,8 млн рублей на учительницу из Алтайского края

В Шипуновском районе мошенники оформили крупный кредит на учительницу. 46-летняя женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая рассказала, что ей пришло SMS о необходимости обезопасить счёт, так как злоумышленники якобы пытаются взять заём на её имя. После этого ей позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и рассказал, что делать дальше.

"Следуя его инструкциям, доверчивая женщина оформила на своё имя несколько потребительских кредитов в размере 1 774 800 рублей, денежные средства она перечислила на расчётный счет неизвестного лица", – отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".