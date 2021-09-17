Мошенники оформили кредит в 1,8 млн рублей на учительницу из Алтайского края

В Шипуновском районе мошенники оформили крупный кредит на учительницу. 46-летняя женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Потерпевшая рассказала, что ей пришло SMS о необходимости обезопасить счёт, так как злоумышленники якобы пытаются взять заём на её имя. После этого ей позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и рассказал, что делать дальше.
"Следуя его инструкциям, доверчивая женщина оформила на своё имя несколько потребительских кредитов в размере 1 774 800 рублей, денежные средства она перечислила на расчётный счет неизвестного лица", – отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".
Комментарии
Следуя его инструкциям, доверчивая женщина оформила на своё имя несколько потребительских кредитов в размере 1 774 800 рублей, денежные средства она перечислила на расчётный счет неизвестного лица
Как сейчас стало удобно благодаря цифровизации. У нее даже денег нет, а они их у нее взяли. Очень удобно
"злоумышленники якобы пытаются взять заём на её имя.", так в чем же мошенничество? Они ее конкретно предупредили, что хотят взять заем на ее имя. Они и взяли!
пытаются взять заём на её имя
Она согласилась с этим и помогла им взять заем на свое имя. Тут получается законная сделка на добровольном согласии с обоих сторон
И чему может научить такая учительница?
Это все исключительно на совести банков. Раздают миллионные кредиты по одному СМС.
Хотя о чем это я, у них совести нет.
Раздают миллионные кредиты по одному СМС
Они себе их и раздают. Мошенники их сотрудники
Реклама брать удаленные кредиты. Очень удобно
И это член ТИКА!!!!
17.09.2021 16:47
Как и большинство работников образования - ничему.