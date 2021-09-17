В Бийске вандалы прошлись по площадкам для воркаута и сломали тренажёры

В Бийске неизвестные повредили новые уличные тренажёры. Вандалы разгромили несколько снарядов: в парке на Петровском бульваре, у школы № 1 и в посёлке Льнокомбината, сообщает Barnaul22.

После инцидента некоторые жители Бийска стали требовать, чтобы везде в городе были установлены камеры. Другие сетовали на низкое качество самих тренажёров, которые не выдерживают взрослых мужчин.

"Никто за тренажёрами не следит, не ремонтирует! Обратят внимание, видимо, после несчастного случая, но и это не факт! Звонки в МЧС и в администрацию не дают результата!" – возмущается местный житель.

В мэрии Бийска заявили, что готовятся починить и заменить тренажёры. Но это произойдёт не так быстро – нужно найти подрядчика и средства.