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Путин предложил выплатить 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда

, ИА "Амител"
Единовременная выплата связана с 80-летней годовщиной открытия "Дороги жизни"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты глава государства предложил приурочить к 80-летию годовщины открытия "Дороги жизни" – единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, по которой снабжался город. При этом выплаты получат не только жители России, но и те, кто проживает в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Напомним, что в конце августа глава государства поручил выплатить российским пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Путин отмечал, что тысяча рублей для пожилых граждан "подъедается" инфляцией, её не хватает, следует выплатить разово ещё 10 тысяч рублей.

Также отмечалось, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей в стране получили 39,3 миллиона пенсионеров. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства и руководителями партии "Единой Россия".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.09.2021 19:19
- гость -

Ну у меня дед погиб при обороне Ленинграда. 13 февраля 1943 года г. Колпино. Кто будет получать. Дед был офицер. Командовал взводом.

17.09.2021 22:50
Пионер

Кто будет получать.

Твой дед сражался с захватчиками. Его подвиг должен остаться в веках рассказами внуков. и гордостью за семью

А кто за что получать то должен?

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