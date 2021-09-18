Прямой рейс откроют из Барнаула в Норильск

Международный аэропорт Барнаула имени Титова после 10-летнего перерыва возобновил полёты в Норильск, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией Red Wings с 2 октября каждую субботу. На маршрут будет выходить самолет SSJ100 вместимостью 100 пассажиров.

"Вылет из Барнаула в 08:15 с прилётом в Норильск в 11:15. Вылет из Норильска в 12:15 с прилётом в Барнаул в 15:15", – говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость билетов составит от 9295 рублей.