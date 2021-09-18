Прямой рейс откроют из Барнаула в Норильск

Международный аэропорт Барнаула имени Титова после 10-летнего перерыва возобновил полёты в Норильск, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Рейсы будут выполняться авиакомпанией Red Wings с 2 октября каждую субботу. На маршрут будет выходить самолет SSJ100 вместимостью 100 пассажиров.
"Вылет из Барнаула в 08:15 с прилётом в Норильск в 11:15. Вылет из Норильска в 12:15 с прилётом в Барнаул в 15:15", – говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость билетов составит от 9295 рублей.
Комментарии
А это теперь бойкое направление? Толпы народа летают из Барнаула в Норильск?
Наверное очередь стоит, слетать в Норильск на новогодние праздники
Всегда мечтал слетать в Норильск, еще и почти за 10к - 80% средней зарплаты.
А северное сияние в Норильске увидеть можно?
Мечта детства...
До 100 человек то в неделю будут летать.С учетом того ,что нет другого транспорта.Много людей переселяется с Севера на Алтай при выходе на пенсию.И теперь на отдых в Горный Алтай можно будет летать не через Москву.Так что правильное решение.К тому же Томенко из Норильска.
Кто с Алтая работает в Норильске, тем этот рейс очень нужен.
18.09.2021 12:39
- гость -
Всегда мечтал слетать в Норильск, еще и почти за 10к - 80% средней зарплаты.
Это не для вас. Это для тех кто зарабатывает на севере себе и для страны, чтобы вас содержать на дотационном алтае.
побывайте в Белокурихе и посмотрите , что в санаториях полно народу с Севера , да и наших в Норильске не одна сотня- поэтому Витек ты как всегда попал впросак
18.09.2021 14:13
пенсионер
побывайте в Белокурихе и посмотрите , что в санаториях полно народу с Севера , да и наших в Норильске не одна сотня- поэтому Витек ты как всегда попал впросак
Типичный эгоцентризм, думая, что если из Барнаула открывают рейс, то это чтобы его куда то возить. Представить, что кто то хочет слетать на Алтай - мозга не хватает.
18.09.2021 12:01
- гость -
Наверное очередь стоит, слетать в Норильск на новогодние праздники
Очередь из Норильска на Новый год, поверьте.
Типа Норильск — это город для жизни, а Барнаул — это чтобы иногда навещать родственников, привозить показывать внуков и прилетать на свадьбы друзей и похороны родных?..