Доктор Мясников перечислил ошибки гипертоников

Большинство гипертоников неверно подходят к лечению заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".
По его словам, многие стараются игнорировать недуг либо крайне сильно на нём зацикливаются: отказываются от активного образа жизни, постоянно измеряют давление, принимают различные лекарства. Но не факт, что всё это пойдёт на пользу.
"У нас, по статистике, в мире 40% гипертоников, получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны, гипертония – это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это всё неконтролируемая гипертония. <...> Поэтому трезво оценивайте ситуацию", – призвал Мясников (цитата по РИА Новости).
Правильным решением, по данным врача, будет не измерять давление "каждую секунду", а тренировать сердечно-сосудистую систему и раз в три месяца посещать кардиолога.
Комментарии
Гипертония, как и другие возрастные болезни, лечится элементарно - простым отказом от всей мясомолочки, всех жиров и масел.
19.09.2021 09:44
- гость -
Ага, а потом сразу в гроб - и помер здоровым.
В Барнауле к кардиологу просто так не попадешь, только через "тело" терапевта... А с пандемией это вообще становится квестом, т.к. перенесшие инфаркт в 2020 ни разу не были направлены терапевтом даже на ЭКГ после выписки за целый год - нет показаний...
Жрать меньше, двигаться больше. Минус 1кг.=минус 1мм. давления, на себе проверено.