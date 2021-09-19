Доктор Мясников перечислил ошибки гипертоников

Большинство гипертоников неверно подходят к лечению заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".

По его словам, многие стараются игнорировать недуг либо крайне сильно на нём зацикливаются: отказываются от активного образа жизни, постоянно измеряют давление, принимают различные лекарства. Но не факт, что всё это пойдёт на пользу.

"У нас, по статистике, в мире 40% гипертоников, получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны, гипертония – это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это всё неконтролируемая гипертония. <...> Поэтому трезво оценивайте ситуацию", – призвал Мясников (цитата по РИА Новости).

Правильным решением, по данным врача, будет не измерять давление "каждую секунду", а тренировать сердечно-сосудистую систему и раз в три месяца посещать кардиолога.