Минкульт заблокировал прокат эротической драмы от режиссёра "Основного инстинкта"

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на фильм Пола Верховена "Искушение". Причиной стало оскорбление чувств верующих, сообщает ТАСС.

Действие картины происходит в католическом монастыре в XVII веке. Монахиню Бенедетту Карлини обвиняют в прелюбодеянии и одержимости дьяволом из-за отношений с послушницей. Картина претендовала на главный приз на Каннском кинофестивале.

"В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которая расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", – заявили в пресс-службе Министерства культуры.

Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин сообщил, что это он подал в Минкультуры жалобу на фильм "Искушение". По словам Кормухина, фильм противоречит Конституции и Стратегии национальной безопасности. Ранее движение участвовало в протестах против фильма "Матильда" Алексея Учителя, рассказывающем об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

В июне Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму – победителю Берлинского кинофестиваля "Неудачный трах, или Безумное порно". Ведомство усмотрело в нём пропаганду порнографии. Позже министерство разрешило показ в России цензурированной версии картины под названием "Безумное кино для взрослых".

Пол Верховен – американский и нидерландский режиссёр. Ему принадлежат такие фильмы, как "Основной инстинкт", "Робокоп", "Вспомнить всё", "Звёздный десант", "Шоугёлз". Для его стиля характерны сцены насилия и эротики.