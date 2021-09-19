На новом "Кинотавре" покажут семь российских хитов с международных фестивалей

В Сочи открылся 32-й фестиваль "Кинотавр", посвящённый роли женщин в современном кино. В программу попали 15 российских картин, среди которых есть и участники международных фестивалей, сообщает ТАСС.

А также семь фильмов, представлявших Россию за границей. Среди них "Нуучча", завоевавший Гран-при в секции "Восток-Запад" Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Также зрители "Кинотавра" увидят фильм "Герда", получивший приз молодого жюри и награду за лучшую женскую роль на фестивале в Локарно. Закроет фестиваль каннский лауреат – драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки", обладатель Гран-при конкурса "Особый взгляд".

Президент фестиваля Александр Роднянский выразил уверенность, что программа смотра будет исключительной, поскольку человечество переживает уникальное время.

"В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа, которому прежде всего необходима экспертная оценка", – сказал Роднянский на открытии. Участники церемонии открытия "Кинотавра" в формате ток-шоу обсудили место России в вопросе женщин и кино. Перед гостями вечера выступила певица Манижа, которая представила Россию на Евровидении в 2021 году с песней Russian Woman. Жюри конкурса возглавила Чулпан Хаматова.