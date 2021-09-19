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Лифт рухнул в одной из барнаульских многоэтажек

, ИА "Амител"
Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения

В доме № 115 по улице Взлётной 18 сентября рухнул лифт. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Изначально люди подумали, что кабина упала с седьмого этажа на первый, но позднее оказалось, что как только пассажиры вышли – лифт резко поехал вверх, после чего стал падать. Кабина экстренно затормозила в районе восьмого этажа.

Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению работоспособности лифта.

"Сегодня уже восстанавливают, но в чате обсуждается замена лифта на новый. Дом сдан в 2018 году, с лифтом были уже проблемы. Гарантия – три года, сейчас только закончилась", – написала одна из жительниц дома в социальных сетях.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.09.2021 14:19
- гость -

Дела.

19.09.2021 16:06
Виктор

Ну это как?! Спустя всего 3 года, в новеньком по современным меркам доме, уже такая проблема...

19.09.2021 17:07
- гость -

лифт освятили? если да, то претензии к Богу...

19.09.2021 20:19
Пионер

по стране в принципе корячится проблема замен лифтов

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