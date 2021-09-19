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Недействительные бюллетени, "спам-атаки": какие нарушения выявили при голосовании на Алтае

, ИА "Амител"
В Алтайкрайизбирком поступило 15 обращений, связанных с нарушениями на выборах, большинство из них не подтвердилось
Голосование в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Голосование в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 90% всех обращений, которые поступили в избирательную комиссию, не касались нарушений при проведении голосования на выборах. Об этом 19 сентября во время пресс-конференции сообщила председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова. По её словам, в регионе зафиксировано лишь два случая, когда был нарушен регламент процесса избрания. 

"Мы направили в органы ГУВД обращение по факту распространения в социальных сетях информации о том, что якобы одно избирательное объединение организовало 17 сентября обзвон по мобильным телефонам с призывом проголосовать за это избирательное объединение. Этот факт требует серьёзной оперативной проверки и находится в рамках полномочий правоохранительных органов", – отметила Акимова.

А вот в Ленинском районе Барнаула решением участковой избирательной комиссии (УИК) № 177 признаны недействительными 94 бюллетеня, которые находились в переносной урне. 

"Так произошло в связи с нарушениями участковой избирательной комиссии (УИК), которая осуществляла эту процедуру не по месту проживания избирателей. УИК признала эти бюллетени недействительными. Наличие такого факта не влияет на признание результатов по всему участку недействительными. Комиссия работает в установленном порядке в течение трёх дней", – сказала Ирина Акимова.

По её словам, пока в избирательную комиссию не поступило ни одного обращения о нарушении, которые граждане могли заметить через видеонаблюдение.

"Возможно, это связано с тем, что кандидаты или политические партии направили своего наблюдателя на избирательный участок и он получает информацию с мест, контролирует этот участок. Мы рады, что участники избирательного процесса, которые получили аккаунты, воспользовались режимом видеонаблюдения", – отметила председатель избирательной комиссии. 

"Телефоны не умолкают" 

Всего же за три голосования в Алтайкрайизбирком поступило 15 обращений в письменном виде. 17 сентября принято четыре обращения, из которых только два касались процедуры проведения выборов, 18 сентября поступило девять писем (семь – по голосованию), 19 сентября – два обращения.

"Самое большое по объёму поступило от члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Это сообщение было незамедлительно проработано. Связаны с работой ряда участковых избирательных комиссий и вопросы, которые, возможно, возникали у наблюдателей при сейф-пакетах, выдаче копий заверенных протоколов актов. В большинстве случаев вопросы не нашли своего подтверждения или получили консультации", – сообщила Ирина Акимова.

По её словам, большинство обращений, которые поступают и в письмах, и на горячую линию Алтайкрайизбиркома, носят консультационно-организационный характер. 

"Традиционно много таких вопросов: "А где мой избирательный участок?", "Я хотел воспользоваться "Мобильным избирателем", но уже, наверное, поздно?", "А как мне позвонить, чтобы пригласить для голосования на дому к моему родственнику?" Телефоны в избирательной комиссии не умолкают – это нормально во время дня голосования", – отметила Акимова. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.09.2021 14:25
- гость -

Голосовал на Сухова 71.Организовано великолепно. Молодцы!

19.09.2021 17:36
Пионер

Памфилова: восемь случаев вбросов бюллетеней в шести российских регионах подтвердились.

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