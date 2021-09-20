Жители Алтайского края смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

С 25 по 26 сентября в Алтайском крае пройдёт акция, в рамках которой жители Алтайского края смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Тест-мобили будут работать в трёх городах: Барнауле (проспект Ленина, 57, парковка перед гостиницей "Центральная") и Новоалтайске (7-й микрорайон, 3а, парковка перед магазином "Магнит") – 25 сентября, в Бийске (улица Советская, 205/2, торгово-развлекательный центр "Ривьера") – 26 сентября. Сдать тест можно будет с 12 до 18 часов.

Участником акции может стать любой желающий. Экспресс-тест на ВИЧ занимает 15 минут и показывает предварительный результат наличия вируса с 99-процентной точностью.