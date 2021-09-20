"Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму после обработки 50% голосов

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов Госдумы с 46,11% голосов по стране после обработки 50,02% протоколов. Второе место занимает КПРФ с 21,4%, а третье – ЛДПР с 8,07%, сообщает РИА Новости.
В пятёрку лидеров попадает партия "Справедливая Россия – За правду" с 7,62%, за ней следуют "Новые люди" – 5,97%.
Напомним, что всего в Госдуму пока проходят пять партий, которым удалось преодолеть барьер в 5%.
Также "Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах. Ещё 16 кандидатов лидируют от КПРФ, восемь – от "Справедливой России", по одному – от ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста.
Комментарии
да не может такого быть
Ни Путин ни Берия ре радуют, да и банные мальчики с призового места тоже не комильфо
Как не может быть? У лукашенко 80% может быть, а у ЕР 46% нет? Да и 146% может быть!
Проверить бы!?
Там у ЕР должно быть 146%
!!!
Редактор, опечатка в тексте?
146%
просто волшебная страна
Зря они себе победу рисуют, ох и зря!
Уже сфальсифицировали
Как же тяжело потерять власть!!! А когда жуликов принимали в партию, а потом им условно давали , хохотали над людьми! Пенсионный подняли возраст и победили??? Теперь все - Ядро - в ведро!
Вот анонимный чат..
В смысле для читателей...
Понятно что для спец людей это давно не анонимно, да по сути для них давно уже не секрет политические и другие взгляды каждого тут...
И всё же...
Есть кто голосовал за ЕР?
Лично я голосил за КПРФ.
А вообще есть такое социологическое исследование по выборам: исследователи встают на выходе участка и спрашивают у всех кто за кого проголосовал. Люди могут отвечать, могут не отвечать, чисто добровольно. все это подсчитывается и сравнивается с официальными данным этого участка.
Жаль что ни кто из оппозиции это не проводит. Наверное им не нужны честные данные.
У жулья все методы хороши: и подкуп и запугивание и вбросы бюлетеней и подмена и еще много чего. Так и обеспечим %
Вряд ли правящая партия пустила на самотёк такие значимые выборы.
Чё!? Когда выходим?!
Товарищ Прусакова!?
...
Ну в смысле из чата!..
А вы что подумали?
20.09.2021 10:05
- гость -
За все участки не говорю,но у меня на выходе спрашивали.
Я пошёл наблюдателем на эти выборы, посмотрел как там "за кулисами". С другими наблюдателями был на связи. И вот, на тех участках, где было активное наблюдение и была реальная высокая явка, там безоговорочно победила КПРФ. Но была куча участков, куда не хватило наблюдателей или где явка избирателей мизерная, вот там с диким отрывом лидирует ЕР. А где явка высокая, много не нафальсифицируют.
Т.ч. если ты, да, именно ты, это сейчас читаешь, сидидишь на диване ровно, тебе сложно было пойти и сунуть в щель бюллетень - знай, это именно ты выбрал ЕР.
20.09.2021 10:23
Гость
Нас тоже спрашивали. За кого мол проголосовали?
Гулял с ребёнком около избирательного участка где проводили опросы о том кто за кого голосовал. В течении часа из всех опрошенных, человека три только сказали что проголосовали за Едро.
бедный маленький аборигенчик.. целый час наблюдать как папка уши греет на чужих разговорах. врагу не пожелаешь, а аборигешка родную кровиночку заставил терпеть. лишить его родительских прав
Ну правильно, какой дурак вот так возьмет и отдаст власть. Наивные что ли.
20.09.2021 10:50
- гость -
Рад,что тебя от вымя не оторвали?
20.09.2021 10:05
- гость -
Есть, и много.
Мой голос - за тех, кого знаю, либо понимаю, что делают, как, почему и зачем.
Совпало с ЕР, ну как бы - так тому и быть.
Если текущий расклад кому-то не нравится, - личные проблемы каждого.
Часто видно, что у бОльшинства оппов - мания величия и корона давит.
Кто Вам сказал, что мнение Вас и Вашего окружения - нормальная выборка?
И не просто нормальная - а - эталонная?))))
Вот КПРФ на 2 месте, лично для меня, брррр. Но это тоже только мои проблемы)
В целом, общаясь, с разными слоями и группами населения, голосование - отражает реальную картину. КПРФ на втором месте - следствие активности поколения 50-60х.
Х-поколение, их, - просто мало, хотя как раз тут самый разноплановый по голосованию контингент, от вернем коммунизм - до еще раз попробуем все поломать и может, что то получится построить.
Миллениалы, просто по количеству больше других, и здоровее, головой в том числе) Родились на экономическом подъеме. СССР помнят мало, в 90е прошли самое жесткое. Мышление изначально достаточно критическое. Мыслят конкретными личностями, не партиями. Скептистичны и не ведомы. Активно стали идти в политику, через ЕР просто проще.
Поколение Z в целом, хотя и протестное, но по типу "Баба Яга против и все". Чего-то хотят, чего, сами не знают, но не того, как сейчас - это ключевое. Очень ведомое, в первую очередь, за счет клипового мышления, мало способно видеть на 2-3 шага вперед. Просто за счет количества и все же некоей аморфности не может существенно влиять.
Что-то существенно будет меняться, когда войдут в хороший, активный возраст дети миллениалов. Вот тогда будет интересно и посмотреть.
Смотрите шире, не предвзято к партии, много интересного можно увидеть.
про 146% полмолчали бы пропиндоподстилки.
ну я проголосовал за ЕР.
и что?
У месных не укладывается, что обещалки по 10тыр каждому - это даже не лапша, а блевотина?
А за Бидона не голосовал , а он перзидент! - Безобразие!
Недостаточно быть против - в инете оочень забавные ролики про новенькое.
Поржал на любителей , ссыль не вставлю, но это точно круче дворцов наклального
Это силовая операция по захвату и удержанию власти, вот что это, а не выборы!Руководство КПРФ не должно признавать такие выборы!!! Едросня рисует себе победу!
20.09.2021 11:05
Гость
с чего вы взяли что коммунисты все сломают???
это гайдаро-чубайсы все сломали и разорили когда пришли во власть
зачем подмену делаете?
поколение баба яга против это вообще что? то что молодые всегда нигелисты, да так веками было, этим умело пользуются хорошие стратеги запада.
в целом ваш пост только о том что вы за Едро, а все остальные не достойны.
правда ли это? не думаю
простой народ , это 80% населения , вполне может показать 50% за кпрф.
а вот 20% богатеев за едро , тут спора нет.
вопрос в активности населения, и пока активны и ответственны только пенсы.
кто эти люди которые голосуют за ЕР ???
20.09.2021 11:18
Вадим
Ужас. Да нет никакого захвата ни силового ни обманным путём. Есть то, что около 60% граждан страны слили в сортир возможность что-то изменить. Кто-то из за лени, а кому-то мозги засрали.
Зато все будут говорить что их обокрали и кто-то им виноват.
20.09.2021 11:32
гость
кто эти люди которые голосуют за ЕР ???
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и правда, УГ сказало же баранам за кого голосовать.
А они бараны, уперлись, не хотят !
20.09.2021 11:14
- гость -
Недостаточно быть против - в инете оочень забавные ролики про новенькое.
Поржал на любителей , ссыль не вставлю, но это точно круче дворцов наклального
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нашел, жаль, что сегодня. Бум ждать продолжение.
Но день сделан!!!
Мне только непонятно, почему на нашем участке в Барнауле мы голосовали за депутата по Рубцовскому району ? Это как так получилось ? А в Рубцовске голосовали за барнаульских ? Что за ерунда ?
20.09.2021 11:05
Гость
Про КПРФ ты не прав, я 73 года, мне 48 и я за КПРФ. Бабки как раз многие голосуют за ЕР, как же пенсию им платят, да еще и выплаты дополнительные, все прекрасно. У меня теща такая, ей 88, ходит за ЕР голосует и бесполезно ее убеждать, войны нет, все сыты, значит хорошо, благодаря ЕР.
Мой голос - за тех, кого знаю, либо понимаю, что делают, как, почему и зачем.
Совпало с ЕР, ну как бы - так тому и быть.
Ждем рассказ, почему ты не пользуешься поворотниками
20.09.2021 11:30
- гость -
Нет никаких подмен) Вы что-то сами себе придумали)
У меня рассуждения о поколениях, а не о партиях.
Поколение Х - мелковаты были ломать,16-20лет.
Но, кстати, интересная мысль про нигилизм, миллениалы, как раз, не были нигилистами, не довелось) События в стране как то не способствовали)
Про 80% и 20% - откуда данные?)
Даже согласно статистике, 90 и 10)
Тогда по логике, Ваша гипотеза по голосованию вообще никак не бьется.
Значит, есть влияние других факторов.
Тоже не верю, что никому не надо базовый доход и снижение пенсионного возраста. И на работе и в подъезде по разговорам все за это голосовали
20.09.2021 12:19
- гость -
Ждем рассказ, почему ты не пользуешься поворотниками
Очередная гипотеза, выдвинутая, исходя из собственного мирка?
Думаю успех коммунистов зависит и от Навального, партия которого призвала голосовать за КПРФ. За Навального американцы и не очень понятно, зачем американцам поддерживать КПРФ?
20.09.2021 12:16
Жоржик
Не, как раз укладывается.
70х годов рождения - самый большой разброс по полярности мнений внутри группы.
В том, числе и за КПРФ много. ЛДПР, кстати тоже. Так вроде все логично.
И про тещу тоже, все логично, 88 лет - это 1933 где то, там другое - "Молчаливое поколение". Они терпеливы, видели осознанно войну, воспитывались в совсем другом мире. Им, кстати, тоже не до нигилизма было.
20.09.2021 12:32
гость
Зачем американцам поддерживать КПРФ?
Для КПРФ очень понятный и удобный идеологический враг.Иначе теряется смысл бороться с буржуинской Россией.
И ни кто не подумал: 30 лет строили капитализм!? И вдруг Становятся популярны левые про коммунистические взгляды!?
А все потому что капитализм как гос строй погибает и ему на смену рано или поздно, хотите вы этого или нет, придёт социализм который приведет за собой коммунизм!
Это наука, братан!
В США тоже левые взгляды популярны, там есть левый Сандерс. Ему демократы не разрешили в президенты идти. Может денег дали, он не стал настаивать
Закон Паре́то (принцип Парето,) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».