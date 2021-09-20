Роскомнадзор планирует искать запрещённый контент при помощи искусственного интеллекта

Роскомнадзор планирует в 2022 году создать систему "Окулус" на основе искусственного интеллекта, которая будет выявлять экстремистские материалы и порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, сообщает "Коммерсант".

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр 15 сентября опубликовал на портале госзакупок тендер стоимостью 15 миллионов рублей на разработку техзадания для "Окулуса". Система будет искать нарушения в изображениях и видеофайлах.

В июле Роскомнадзор уже заказал за 41,7 миллиона рублей доработку системы мониторинга телерадиовещания, чтобы превращать аудиозаписи в текст. В середине сентября Роскомнадзор купил систему мониторинга сайтов за 58,5 миллиона рублей.

Некоторые эксперты считают, что реализовать "Окулус" в масштабах Рунета будет тяжело. Также система может негативно повлиять на скорость работы пользователей в интернете: придётся ждать, пока искусственный интеллект проанализирует контент.

"Нужно не только разработать систему мониторинга, но и обеспечить прохождение через неё всего интернет-трафика. Но если все видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, скорость доступа в интернет существенно замедлится. Пользователям придётся ждать, пока искусственный интеллект проанализирует контент", – цитирует издание Павла Адылина, главу компании Artezio, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Напомним, что сейчас ответственность за размещение в Сети противоправных материалов варьируется от административной до уголовной. За возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по признакам пола, расы и т.д. предусмотрен как штраф до 500 тысяч рублей, так и лишение свободы от двух до пяти лет.