По предварительным результатам выборов в Госдуму на территории Алтайского края лидирует "Единая Россия". Партия набирает 34,24% голосов после обработки почти 86% бюллетеней, свидетельствуют результаты на сайте ЦИК. На втором месте расположилась КПРФ с результатом почти в 30%. ЛДПР пока занимает третью позицию (9,91%). В спину им дышит "Справедливая Россия – За правду" (9,64%). У партии "Новые люди" 5,69% голосов. Ещё две партии – "Пенсионеров" и "Коммунисты России" – с трудом преодолели планку в 2%. Остальные семь партий не смогли разменять рубеж в 1%.

Госдума. Партийный список

Впрочем, в целом по России ситуация выглядит несколько по-другому. В разрезе страны лидерство партии власти более уверенное. По данным ЦИК на 07:00 по московскому времени, после подсчёта более 70% протоколов, "Единая Россия" набирает 48,46%, КПРФ – 20,3%, ЛДПР – 7,69%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,43%, "Новые люди" – 5,55%.

Госдума. Одномандатные округа

По трём из четырёх одномандатных округов в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы победу одерживают единороссы. Ещё один округ оставили за собой коммунисты. Так, по Барнаульскому округу победил Даниил Бессарабов (ЕР). У него 37,56%. Ближайший преследователь – Андрей Кривов (КПРФ) получил 19,04%. По Бийскому округу выиграл Александр Прокопьев (ЕР) – 31,6%, на втором месте Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,44%. В Славгородском округе побеждает Иван Лоор (ЕР) – 38,99%, далее идёт Анна Левашова (КПРФ) – 20,31%. Победу в Рубцовском округе одержала Мария Прусакова (КПРФ) – 27,25%, Сергей Струченко (ЕР) занял второе место с результатом 22,25%.

По России после подсчёта 53% протоколов по одномандатным округам "Единая Россия" набирает 194 места в Госдуме из 225. КПРФ пока получает 16 мандатов, "Справедливая Россия – За правду" – 7, ЛДПР – 1, "Родина" – 1, "Гражданская платформа" – 1. Ещё пять мест у самовыдвиженцев.

Алтайское Заксобрание. Партийный список

После обработки большинства бюллетеней на выборах в АКЗС проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,77%, КПРФ – 23,65%, "Справедливая Россия – За Правду" – 13,58%, "Коммунисты России" – 12,01% и ЛДПР – 10,87%. Партия "Яблоко" набрала менее 2% и в Заксобрание не попадёт.

Алтайское Заксобрание. Одномандатные округа

Из 34 одномандатных округов "Единая Россия" может забрать от 23 до 25. Пока окончательных итогов по всем территориям нет. Остаться без мандатов в краевом парламенте могут действующие депутаты АКЗС Дмитрий Аганов, Артём Шамков и Альберт Лунев. В целом же оппозиция предварительно побеждала в пяти округах в Барнауле, двух – в Рубцовске, по одному – в Бийске и Новоалтайске. Но все данные носили предварительный характер. Везде на первом месте шли кандидаты от КПРФ. Другие партии не смогли навязать борьбу ЕР в округах.