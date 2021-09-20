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Цифры и факты. Предварительные итоги выборов в Госдуму и Алтайское Заксобрание

, ИА "Амител"
Коммунисты сумели значительно потеснить партию власти, хоть и остались на втором месте
Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

По предварительным результатам выборов в Госдуму на территории Алтайского края лидирует "Единая Россия". Партия набирает 34,24% голосов после обработки почти 86% бюллетеней, свидетельствуют результаты на сайте ЦИК. На втором месте расположилась КПРФ с результатом почти в 30%. ЛДПР пока занимает третью позицию (9,91%). В спину им дышит "Справедливая Россия – За правду" (9,64%). У партии "Новые люди" 5,69% голосов. Ещё две партии – "Пенсионеров" и "Коммунисты России" – с трудом преодолели планку в 2%. Остальные семь партий не смогли разменять рубеж в 1%.

Госдума. Партийный список

Впрочем, в целом по России ситуация выглядит несколько по-другому. В разрезе страны лидерство партии власти более уверенное. По данным ЦИК на 07:00 по московскому времени, после подсчёта более 70% протоколов, "Единая Россия" набирает 48,46%, КПРФ – 20,3%, ЛДПР – 7,69%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,43%, "Новые люди" – 5,55%.

Госдума. Одномандатные округа

По трём из четырёх одномандатных округов в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы победу одерживают единороссы. Ещё один округ оставили за собой коммунисты. Так, по Барнаульскому округу победил Даниил Бессарабов (ЕР). У него 37,56%. Ближайший преследователь – Андрей Кривов (КПРФ) получил 19,04%. По Бийскому округу выиграл Александр Прокопьев (ЕР) – 31,6%, на втором месте Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,44%. В Славгородском округе побеждает Иван Лоор (ЕР) – 38,99%, далее идёт Анна Левашова (КПРФ) – 20,31%. Победу в Рубцовском округе одержала Мария Прусакова (КПРФ) – 27,25%, Сергей Струченко (ЕР) занял второе место с результатом 22,25%.

По России после подсчёта 53% протоколов по одномандатным округам "Единая Россия" набирает 194 места в Госдуме из 225. КПРФ пока получает 16 мандатов, "Справедливая Россия – За правду" – 7, ЛДПР – 1, "Родина" – 1, "Гражданская платформа" – 1. Ещё пять мест у самовыдвиженцев.

Алтайское Заксобрание. Партийный список

После обработки большинства бюллетеней на выборах в АКЗС проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,77%, КПРФ – 23,65%, "Справедливая Россия – За Правду" – 13,58%, "Коммунисты России" – 12,01% и ЛДПР – 10,87%. Партия "Яблоко" набрала менее 2% и в Заксобрание не попадёт.

Алтайское Заксобрание. Одномандатные округа

Из 34 одномандатных округов "Единая Россия" может забрать от 23 до 25. Пока окончательных итогов по всем территориям нет. Остаться без мандатов в краевом парламенте могут действующие депутаты АКЗС Дмитрий Аганов, Артём Шамков и Альберт Лунев. В целом же оппозиция предварительно побеждала в пяти округах в Барнауле, двух – в Рубцовске, по одному – в Бийске и Новоалтайске. Но все данные носили предварительный характер. Везде на первом месте шли кандидаты от КПРФ. Другие партии не смогли навязать борьбу ЕР в округах.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

20.09.2021 12:32
гость

Что и требовалось доказать. Коммунисты оттянули голоса от КПРФ. А так- это электорат КПРФ и они бы были на первом месте.

20.09.2021 13:03
Сибиряк.

Вообщем-то прекрасно понимал, что едросы очень серьёзно подготовились к делёжке власти, тотально зачистив поляну от неугодных. Обладая такой административной и финансовой мощью, уверовав в безнаказанность и вседозволенность, они никого не подпустят к управлению страной. Но впервые проголосовал за коммунистов и надежда на хоть какую-то возможную социальную справедливость и светлое завтра всё же теплилась в душе. Но видимо не в эти выборы. Печалька.

20.09.2021 13:03
- гость -

В целом, если сравнивать и оценивать, не помог даже административный ресурс. И есть вопросы по такому большому проценту у Коммунистов России.

20.09.2021 13:24
Гость

20.09.2021 13:03
- гость -
Ранним утром очень интересно было по России 24 смотреть цифры подведения итогов-как уменьшались % у КПРФ и росли у едунов России.

20.09.2021 13:25
гость

нашему народу нравится быть нищим, с отсутствием нормальной медицины, образования, безработицей. пассивны, если бы все пошли на выборы, то результаты бы были другими. А пошли те, кто боится потерять эту власть

20.09.2021 13:28
- гость -

20.09.2021 13:03
- гость -

Полагаю, что некоторые приняли Коммунистов России за КПРФ.

20.09.2021 13:32
- гость -

Думаю пенсионеры многие действительно каких коммунистов увидели за тех и поставили галочку.

20.09.2021 13:33
- гость -

> И есть вопросы по такому большому проценту у Коммунистов России.
А какие вопросы? Если видел Вы бюллетень партийного голосования в АКЗС, то "Коммунисты России" были на первом месте, их логотип невероятно схож с логотипом КПРФ. Я сам там чуть не поставил галочку. Вот так они и набрали. По хорошему КПРФ бы как-нибудь через суд заставить "коммунистов" поменять название и логотип, но у нас такие суды, что не получится, поскольку все знают, откуда "коммунисты" кормятся

20.09.2021 13:35
- гость -

20.09.2021 13:25
гость

Вы из какого племени пишите?))
Мне аж вас жалко стало, приезжайте к нам в Россию... только здесь работать надо, под пальмой лежать не получиться

20.09.2021 13:44
Гость

13:03, правильно писать "в общем" - иди в школу, а не сиди тут.

20.09.2021 13:47
- гость -

что и требовалось доказать, - мы достойны Единой России и её политическим и экономическим курсам, и той жизни которой живём

20.09.2021 14:34
- гость -

Интересна арифметика у поппозиционеров. Ах, если бы коммунисты России не оттянули проценты у КПРФ, та бы "безоговорочно победила". А если бы ЛДПР и СР не оттянули голоса у ЕР, та бы безоговорочно победила. В общем, если бы у бабушки был ..., она была бы дедушкой.

20.09.2021 14:46
- гость -

20.09.2021 13:47
- гость -
Да, именно этого и достойны - нормальной жизни, а не гражданской войны. В 90-е, когда правительство было либерастным, а большинство в Думе у КПРФ, всё лето не было горячей воды, на весь район горел один фонарь, зарплату не платили годами, а пенсинеры торговали сигаретами поштучно, чтобы свести концы с концами. И в семьях не хватало денег не на вторую машину, не на поездку в Турцию и не на квартиру 20-летнему сыну, а на кусок хлеба.Очень быстро забывается плохое и элементарные удобства и сытая жизнь начинают считаться обыденными. Любители "сменяемости власти" почему-то считают, что перемены могут быть только к лучшему. Жизнь же доказывает обратное - обещанное оппозицией не выполняется, а вот то, что было, теряется.

20.09.2021 14:51
- гость -

По итогам выборов можно уже вопрос об оценке деятельности губернатора поднимать.

20.09.2021 14:56
- гость -

- гость -
Да, именно этого и достойны - нормальной жизни, а не гражданской войны. В 90-е, когда правительство было либерастным, а большинство в Думе у КПРФ, всё лето не было горячей воды
...........

Не звизди, все что сейчас имеем, это только благодаря личному труду и упорству. А бюджетники обычные, как щи хлебали, так и хлебают и никаких турций не видят.

20.09.2021 15:04
- гость -

Гость 13:33
Именно. На это и был расчет!
Ошибались не только пенсионеры!
Номер один в бюллетене в АКЗС( кто в курсе у КПРФ номер один в бюллетене в Госдуму), такая же символика, визуально это вообще практически одно и тоже. Знаю случай как женщина лет 35 ошиблась и просила заменить бюллетень, ей конечно отказали...
Даже ежу понятно откуда у этой партии " двойника" набежало 12%!
Тоже считаю,что КПРФ следует что- то с этим делать,хотя наверняка они пытались...Да о чем говорить. Вы слышали о том как в Питере на местных выборах,чтобы запутать избирателей, двое кандидатов поменяли имя и фамилию и даже внешность, опустив бороды как у настоящего Вишневского.Шоу двойников отдыхает. Грустно и тошно((

20.09.2021 15:08
- гость -

20.09.2021 14:46
- гость
Лично мне 90-е ничего плохого не сделали! Купил машину, дом, импортный телевизор, видеомагнитофон (многие о них тогда только слышали). Все это в 93 - 94 годах! Но скажу честно, как только перестали платить зарплату на работе, послал нафиг такую работу и стал обеспечивать сам себя! Благо электронщики тогда могли тогда обеспечить себя хорошо!

20.09.2021 15:09
- гость -

20.09.2021 14:46
- гость -
Поддерживаю.

20.09.2021 15:12
- гость -


20.09.2021 15:04
- гость -
У меня жена тоже выяснила, что поставила галочку не за тех, только проголосовав.
Дома, в разговоре и поняла! И то, чисто случайно, у меня спросила. Сомнения у нее возникли!

20.09.2021 15:14
- гость -

Гость 13:25
Плюсую.

20.09.2021 15:22
- гость -

20.09.2021 14:46
- гость -
+1000000000000000000000000!!!

20.09.2021 16:20
Гость

А вот таперь и посмотрим ,как товарищ Максим будет социализм возвращать ,подстава президентская ,не два и не полтора.

20.09.2021 16:31
- гость -

Алтайский край – житница не только Сибири, но и России.Это крупнейший производитель зерна в Российской Федерации.

Вчера писали,что жители сёл голосуют активнее, чем горожане.
Посмотрите,как люди в селах выживают.
Сколько средств бюджета пустили на развитие сел,и ,к примеру ,на дороги?

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