Цена килограмма гречки в России впервые за 10 лет превысила порог в 100 рублей

Цены на гречку в России достигли рекордно высокого уровня. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным Росстата, в августе россияне платили за один килограмм гречки в среднем 102,5 рубля.

В последний раз цена на неё поднималась выше 100 рублей в 2011 году. Тогда рост остановился на отметке 112 рублей.

В 2020 году резкий рост цен на гречку был спровоцирован повышенным спросом на фоне пандемии. Люди стали массово скупать крупу, опасаясь возможного дефицита продуктов в магазине. С октября 2020 года рост цен на крупу был стабильным, но в сентябре 2021 года остановился.