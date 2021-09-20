Цена килограмма гречки в России впервые за 10 лет превысила порог в 100 рублей

Цены на гречку в России достигли рекордно высокого уровня. Об этом сообщает РБК.
Согласно данным Росстата, в августе россияне платили за один килограмм гречки в среднем 102,5 рубля.
В последний раз цена на неё поднималась выше 100 рублей в 2011 году. Тогда рост остановился на отметке 112 рублей.
В 2020 году резкий рост цен на гречку был спровоцирован повышенным спросом на фоне пандемии. Люди стали массово скупать крупу, опасаясь возможного дефицита продуктов в магазине. С октября 2020 года рост цен на крупу был стабильным, но в сентябре 2021 года остановился.
Комментарии
И что делать — бежать покупать, пока ещё не подорожала, или ждать, пока подешевеет?
жать пока подорожает
ждать
Это еще рывок или уже прорыв?
Главное чтоб макарошки недорожали, на эту гречу давно уже денег нет.