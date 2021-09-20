В Шелаболихинском районе неизвестный избил семью за место для рыбалки

16 сентября неизвестный напал на семью рыбаков в Шелаболихинском районе. Конфликт возник из-за места для рыбалки, пишет Barnaul22.

В сообщество обратилась женщина, которая вместе с сыном, мужем и его отцом отправилась на рыбалку. Когда туристы нашли удачную заводь, к ним подошёл неизвестный мужчина и начал выгонять их.

Агрессору предложили найти другое место, но он напал на супруга женщины и нанёс ему удары в челюсть, по голове, груди и животу, после которых тот потерял сознание. Частично парализованный отец не мог помочь, поэтому попросил нападавшего остановиться. Мужчина ответил отцу ударом по голове.

Вскоре к неизвестному присоединились ещё трое. Они угрожали утопить семью, если те не уплывут за 30 минут. Семье удалось затащить в лодку мужа, который не смог прийти в себя, и скрыться.

В больнице мужу диагностировали множественные переломы рёбер, черепно-мозговую травму, разрыв селезёнки и внутреннее кровотечение. После операции мужчина находится в реанимации. Его отец получил сотрясение головного мозга и перелом нижней челюсти. Ему также требуется операция.