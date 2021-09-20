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Новости

В Шелаболихинском районе неизвестный избил семью за место для рыбалки

, ИА "Амител"
Один из пострадавших находится в реанимации
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

16 сентября неизвестный напал на семью рыбаков в Шелаболихинском районе. Конфликт возник из-за места для рыбалки, пишет Barnaul22.

В сообщество обратилась женщина, которая вместе с сыном, мужем и его отцом отправилась на рыбалку. Когда туристы нашли удачную заводь, к ним подошёл неизвестный мужчина и начал выгонять их.

Агрессору предложили найти другое место, но он напал на супруга женщины и нанёс ему удары в челюсть, по голове, груди и животу, после которых тот потерял сознание. Частично парализованный отец не мог помочь, поэтому попросил нападавшего остановиться. Мужчина ответил отцу ударом по голове.

Вскоре к неизвестному присоединились ещё трое. Они угрожали утопить семью, если те не уплывут за 30 минут. Семье удалось затащить в лодку мужа, который не смог прийти в себя, и скрыться.

В больнице мужу диагностировали множественные переломы рёбер, черепно-мозговую травму, разрыв селезёнки и внутреннее кровотечение. После операции мужчина находится в реанимации. Его отец получил сотрясение головного мозга и перелом нижней челюсти. Ему также требуется операция.

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Комментарии

20.09.2021 17:38
Виктор

Рыбалка ценою в жизнь...

20.09.2021 17:42
- гость -

Душат духовные скрепы...

20.09.2021 19:02
- гость -

Это откровенная уголовщина! Амик выясните все обстоятельства!

20.09.2021 19:13
- гость -

Там бы в УВД и в районной прокуратуре провести проверку. Видимо местные браконьеры совсем распоясались. А кто-то может и покрывает. Тут уголовное дело, не рядовой случай, а подробностей нет.

20.09.2021 19:24
- гость -

Зверьё

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