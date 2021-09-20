Стало известно, где в Барнауле установят стелу "Город трудовой доблести"

Стелу "Город трудовой доблести" в Барнауле установят на верхней площадке Нагорного парка с видом на Обь напротив ул. Гвардейской. Именно эта локация победила в ходе голосования с 17 по 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в голосовании участвовали 146 095 жителей города. Им предложили выбрать одно из 11 мест для установки монумента. В итоге голоса распределились так:

Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской) – 75 221; Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв "Барнаул") – 21 600; Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв "Барнаул" – 14 579; Площадь Октября – 9141; Привокзальная площадь – 4491; Площадь им. В.Н. Баварина – 4960 человек; Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания № 249 по Павловскому тракту – 4394; Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30 – 3585; Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК "Трансмаш")" – 3345; Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88 – 2486; Сквер, расположенный напротив дома № 36 по проспекту Строителей – 2105.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. До ноября 2022 года в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1, 9 мая и на День города.