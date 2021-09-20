Стало известно, где в Барнауле установят стелу "Город трудовой доблести"

Стелу "Город трудовой доблести" в Барнауле установят на верхней площадке Нагорного парка с видом на Обь напротив ул. Гвардейской. Именно эта локация победила в ходе голосования с 17 по 19 сентября.
Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в голосовании участвовали 146 095 жителей города. Им предложили выбрать одно из 11 мест для установки монумента. В итоге голоса распределились так:
- Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской) – 75 221;
- Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв "Барнаул") – 21 600;
- Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв "Барнаул" – 14 579;
- Площадь Октября – 9141;
- Привокзальная площадь – 4491;
- Площадь им. В.Н. Баварина – 4960 человек;
- Пересечение тракта Павловского и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания № 249 по Павловскому тракту – 4394;
- Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30 – 3585;
- Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК "Трансмаш")" – 3345;
- Сквер, расположенный по проспекту Ленина, 88 – 2486;
- Сквер, расположенный напротив дома № 36 по проспекту Строителей – 2105.
Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. До ноября 2022 года в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1, 9 мая и на День города.
Комментарии
А стало известно, когда карлсон сбе на дачу заберёт "осеменителя" с пл. Октября? По-моему, \то более важная информация была бы.
Но в Нагорном парке уже есть доминанта — буквы БАРНАУЛ. Зачем рядом ставить стелу? Стела должна сама привлекать взоры. Например, на Ильича, где въезд в город со стороны Старого моста. Но этот вариант даже не предлагался
Верно решили.
Ну поставят эту палку, что произойдёт?
А по-русски написать это МЕСТО нельзя? Или слово ЛОКАЦИЯ делает вас умнее в глазах окружающих? Задолбали любители птичьего рунглиша.
А мне категорически не нравится это место! Соглашусь с Виктором.
20.09.2021 16:59
- гость -
Ну поставят эту палку, что произойдёт?
Потратят из бюджета миллионов 50,какую-то часть своруют.Никому эта стелла не нужна.На эти деньги можно расселить аварийный двухэтажный дом.
Напротив лестницы или что? Хотя там этих лестниц как собак уже. Нормально покажите где.
Из всех предложенных мест мне не понравилось ни одно. а в частности на территории нагорного парка ее считаю лишней... там одних букв хватает, а теперь эта стела будет перетягивать на себя все внимание.
Лучше бы стеллу в виде ракеты Безоса поставили.
Я голосовала за пл.Баварина.
Стела "город трудовой доблести"...Ничего глупей придумать нельзя.В других городах наверно трудятся менее доблестно,чем в Барнауле.