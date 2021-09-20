Стрелявшего в пермском вузе обезвредил сотрудник ДПС

Стало известно, что пермский стрелок Тимур Бекмансуров был ранен сотрудником ДПС, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на МВД России.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин занимался оформлением ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил о стрельбе в соседнем здании. Пока коллега Калинина организовывал эвакуацию студентов, сотрудник ДПС вошёл в главный корпус Пермского государственного университета.

В здании Калинин увидел вооружённого мужчину и крикнул: "Бросай". Бекмансуров выстрелил, и сотрудник ДПС открыл ответный огонь.

"Молодой человек упал. Я зафиксировал его движения, убрал ружьё, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать первую медицинскую помощь", – рассказывает Константин Калинин.