Опубликован расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с расширенным списком футболистов, приглашённых на сборы перед октябрьскими матчами отборочного цикла ЧМ-2022 в Катаре. Состав опубликовала пресс-служба национальной команды.

Голкиперы: Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк, Андрей Лунев.

Защитники: Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Сутормин, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов.

Полузащитники: Александр Головин, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Ерохин, Денис Глушаков, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жамалетдинов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Денис Макаров, Дмитрий Баринов, Антон Зиньковский.

Нападающие: Федор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный, Артем Дзюба, Гамид Агаларов.