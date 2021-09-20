Напавший на вуз в Перми выжил и находится в реанимации

Студент, открывший стрельбу в Пермском государственном университете, жив. Как сообщает 59.RU, задержанного привезли в краевую клиническую больницу и сейчас он находится в реанимации.

Как сообщает источник издания, у стрелка травмы живота, нижней части спины и конечностей – ранения студент получил в ходе задержания.

Напомним, 18-летний студент с ружьём пришёл в университет 20 сентября. Первой жертвой преступника стал охранник, который не успел нажать на тревожную кнопку.

Минздрав сообщает: госпитализированы семь человек, один – в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести. Ещё четверым помощь оказали на месте. Всего пострадало 24 человека, из них 19 – с огнестрельными ранениями. Восемь погибло.