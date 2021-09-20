Дожди с мокрым снегом и заморозки. Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае

Дожди с мокрым снегом и сильным порывистым ветром ожидаются в Алтайском крае 21, 22 и 23 сентября. По прогнозам синоптиков, по ночам возможны заморозки до -5...-6 градусов.

По сведениям специалистов регионального Гидрометцентра, в следующие три дня в крае ожидаются местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Дневная температура не превысит +10 градусов, ночью – от +1 до +5°С, местами заморозки до -5...-6 градусов.

В Барнауле в эти дни также ожидаются небольшие дожди, по утрам с мокрым снегом. Ветер западных направлений, 4-9 метров в секунду с порывами до 13-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +1…+4 градуса, днём воздух прогреется до +7…+9°С.