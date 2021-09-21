Жительница Рубцовска проникла с пистолетом в чужой дом и ранила супругов

В Рубцовске 42-летняя женщина проникла в чужой дом, угрожала женщине пневматикой, а также четыре раза ударила её ножом и стукнула кружкой мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился июньской ночью 2021 года. Злоумышленница была пьяна.
"Обвиняемая через оконный проём проникла в жилище местной жительницы, где приставив в голове пневматический пистолет, высказала угрозу убийством потерпевшей. Затем агрессивно настроенная гостья нанесла не менее четырёх ударов ножом в спину хозяйке дома и один удар стеклянной кружкой по голове гражданскому супругу женщины, причинив им лёгкий вред здоровью", – сказано в сообщении.
Теперь злоумышленницу обвиняют сразу по трём статьям. Следователи уже передали уголовное дело в суд для рассмотрения.
Комментарии
Четыре удара ножом в спину - легкий вред здоровью???
-Подсудимый, расскажите, как было совершено убийство.
-Стою я никого не трогаю, чищу вот этим ножом апельсин. Мимо проходит он ,
поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на этот нож.
И так восемь раз.
Перепутала свой дом с чужим, подумала, что это грабители проникли в её дом. Расправа с ними была быстрой, ножиком потыкала и кружкой по башке, будут знать, как по чужим домам лазить...