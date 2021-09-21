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Новости

Жительница Рубцовска проникла с пистолетом в чужой дом и ранила супругов

, ИА "Амител"
Горожанку будут судить
Фото: sledcom.ru

Фото: sledcom.ru

В Рубцовске 42-летняя женщина проникла в чужой дом, угрожала женщине пневматикой, а также четыре раза ударила её ножом и стукнула кружкой мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился июньской ночью 2021 года. Злоумышленница была пьяна.

"Обвиняемая через оконный проём проникла в жилище местной жительницы, где приставив в голове пневматический пистолет, высказала угрозу убийством потерпевшей. Затем агрессивно настроенная гостья нанесла не менее четырёх ударов ножом в спину хозяйке дома и один удар стеклянной кружкой по голове гражданскому супругу женщины, причинив им лёгкий вред здоровью", – сказано в сообщении.

Теперь злоумышленницу обвиняют сразу по трём статьям. Следователи уже передали уголовное дело в суд для рассмотрения.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2021 09:37
- гость -

Четыре удара ножом в спину - легкий вред здоровью???

21.09.2021 09:44
- гость -

-Подсудимый, расскажите, как было совершено убийство.
-Стою я никого не трогаю, чищу вот этим ножом апельсин. Мимо проходит он ,
поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на этот нож.
И так восемь раз.

21.09.2021 16:14
ЭЛЕКТОРАТ

Перепутала свой дом с чужим, подумала, что это грабители проникли в её дом. Расправа с ними была быстрой, ножиком потыкала и кружкой по башке, будут знать, как по чужим домам лазить...

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