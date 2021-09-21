Три алтайские девушки претендуют на два миллиона рублей и титул "Мисс Офис"

20 сентября стартовало интернет-голосование за выход в финал международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2021". В конкурсе примут участие две девушки из Барнаула и одна из Бийска.

12-й конкурс "Мисс Офис" проводится среди девушек от 20 до 35 лет, работающих в офисе на любой специальности. Претендентки поборются за два миллиона рублей, непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании интернет-гипермаркета "Комус". Все участницы финала получат призы от партнёров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы и многое другое.

Барнаул в конкурсе представляют сотрудница "Альфа Банка" Екатерина Казакова и коммерческий директор "Славного хлеба" Екатерина Николюк. От Бийска выступает маркетолог "Специалиста" Валерия Гольцова.

По итогам голосования из 130 полуфиналисток выберут 30 участниц финального шоу, которое пройдёт 27 ноября в Москве. Интернет-голосование продлится с 20 сентября по 10 октября на сайте конкурса.