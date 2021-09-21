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Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов

, ИА "Амител"
Из непродовольственных товаров цены могут подскочить на электронику
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В России до конца года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Её слова приводит агентство "Прайм".

Экономист объяснила, что из-за высокой волатильности и непредсказуемости рубля импортёры закладывают в стоимость товаров "подушку безопасности", а потому часто цены на зарубежные товары растут быстрее, чем валютный курс.

По данным Воронковой, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. В целом можно ожидать роста примерно на 7-8% в год. Из непродовольственных товаров больше всего подорожает электроника, отметила специалист.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2021 09:56
Виктор

Так и отечественные овощи дорожают. Картофель, например

21.09.2021 10:05
111

вот и выборы прошли)

21.09.2021 10:07
1

Началось. Все ждали когда выборы пройдут. Даже квитанции по налогам ещё не выставили, обычно конец августа - начало сентября.

21.09.2021 10:09
- гость -

Так все дорожает.

21.09.2021 10:14
АБОРИГЕН

Ну всё, выборы прошли. Цены и так вверх лезли, а сейчас их тем более никто сдерживать не будет. Холопьё всё стерпит.

21.09.2021 10:18
Виктор

21.09.2021 10:14
АБОРИГЕН

А достаточно всего одного закона. Например "Наценка на (категория товара) не может превышать х %"

21.09.2021 10:32
- гость -

Витек, а что так непродуманно пишешь? Где уточнение, что между производителем и конечным продавцом? Или ты на каждой перепродаже хочешь х% накрутить?

21.09.2021 10:43
- гость -

Вить, сколько, по твоему, между производителем и конечником организаций?

21.09.2021 10:43
- гость -

Да вот недавно АМИК писал,что инфляция в Алтайском крае опередила средний показатель по Сибири и России.

Животноводы отметили увеличение затрат на корма, импортные ветеринарные препараты и оборудование из-за произошедших ранее ослабления рубля и роста цен на металлы. Это привело к продолжению увеличения темпов прироста цен на свинину и мясо кур.

Какие краевые программы помогают животноводам в крае?
Дальше ждем повышения цен?

21.09.2021 11:09
Гога

Ну а чо, тенденция. Последние 30 лет цены только растут. Снижения ни разу небыло.
С - Стабильность.
Примут пару новых законов и будет каждый платить налог с выращенной морковки.

21.09.2021 11:26
- гость -

А что это у наших рубль такой ненадежный???
кто внушил эту мысль нашим финансистам???
рубль обеспечен землей(очень много), лесами, нефтью, газом, рудой, алмазами, золотом,
зерном. Правда рыбное хозяйство на ДВ у нас в частных корейских ручонках, мясное в упадке до сих пор, но кур должно хватить. Грешки с пшеном в достатке.

При этом есть у нас валюта зелененька , которую печатают как туалетную бумагу , а ставка центробанков там не растет, а нажимают они на страны 3 мира , чтобы они поднимали ставки и покрывали их инфляцию.

до коле? до коле это будет продолжаться?

21.09.2021 12:11
- гость -

Капитализм у нас заведомо нерентабелен из-за нашего запредельно холодного климата и огромных расстояний.
Поэтому полученные от колониальной продажи углеводородов капиталы массированно выводятся из страны туда, где лучше жить нашей "элите" и куда, если посмотреть флайтрадар, постоянно, буквально ежедневно, десятками летают частные бизнесджеты из России. Это Запад.
Поэтому власть в огромных количествах печатает ничем не обеспеченные рубли, чтобы временно подкупать насквозь безмозглое и тотально продажное силовое отребье, других бюджетников всех захребетных мастей, одновременно геноцидя стариков.
Это продуцирует наше всё - инфляцию.
Поэтому цены будут только расти.
И то ли ещё будет!
А чем всё кончится, понятно уже давно - очередным развалом страны, когда в советских рентабельных месторождениях иссякнут углеводороды, нефть и газ.
Нефти уже осталось менее чем на 20 лет.
Так что готовимся!

21.09.2021 12:26
- гость -

Алтайский край-аграрный край. Это и надо использовать!

Сельскохозяйственный бизнес может принести ОГРОМНУЮ прибыль. Сохранение сельских территорий – залог экономической стабильности.
Любая страна нуждается в продуктах питания, воде, местах отдыха. Всё это базируется не в городах, а в сельской местности.

21.09.2021 16:04
ЭЛЕКТОРАТ

"Россиян предупредили о подорожании..."

Как говорит народная мудрость: «Предупрежден – значит вооружен», значит легко и просто минуем этот период подорожания! Спасибо нашим правителям, что додумались нас предупреждать, это какое же облегчение по жизни в непредсказуемом обществе!

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