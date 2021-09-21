Алтайский край оказался на дне рейтинга потребительского спроса

Алтайский край занял 73-е место во всероссийском исследовании изменения потребительского спроса в 2021 году. В регионе спрос увеличился на 3,8%, что заметно меньше среднего показателя по стране, сообщается в исследовании РИА Новости.

На июль 2021 года один житель Алтайского края в месяц тратит 17,6 тысячи рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 3,8%, то есть на 1,7 тысячи рублей.

Главная тенденция, которую можно заметить по рейтингу, – после коронавирусного кризиса 2020 года в России восстанавливается потребительская активность. В 2021 году россияне стали тратить деньги более активно, и спрос вернулся на докризисный уровень, отмечают эксперты. В среднем по стране он вырос на 12%, а месячные траты достигли 26,9 тысячи рублей.

По оценкам авторов исследования, до конца года потребительский спрос будет расти по сравнению с 2020 годом. В то же время они считают, что темпы роста начнут сокращаться, после того как эффект базы исчерпается. Эксперты предполагают, что потребительский спрос по итогам 2021 года вырастет на 6-7%.

Рейтинг возглавили: Краснодарский край – 22,2%, Адыгея – 21,9%, Кабардино-Балкария – 20,8%, Северная Осетия – Алания – 20,7%, Санкт-Петербург – 19,5%. На последних местах оказались: Чукотка – 2,5%, Сахалин – 2,1%, Мурманская область – 1,3%, Ненецкий АО – минус 0,7% и Томская область – минус 1 %.