Алтайский край оказался на дне рейтинга потребительского спроса

Алтайский край занял 73-е место во всероссийском исследовании изменения потребительского спроса в 2021 году. В регионе спрос увеличился на 3,8%, что заметно меньше среднего показателя по стране, сообщается в исследовании РИА Новости.
На июль 2021 года один житель Алтайского края в месяц тратит 17,6 тысячи рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 3,8%, то есть на 1,7 тысячи рублей.
Главная тенденция, которую можно заметить по рейтингу, – после коронавирусного кризиса 2020 года в России восстанавливается потребительская активность. В 2021 году россияне стали тратить деньги более активно, и спрос вернулся на докризисный уровень, отмечают эксперты. В среднем по стране он вырос на 12%, а месячные траты достигли 26,9 тысячи рублей.
По оценкам авторов исследования, до конца года потребительский спрос будет расти по сравнению с 2020 годом. В то же время они считают, что темпы роста начнут сокращаться, после того как эффект базы исчерпается. Эксперты предполагают, что потребительский спрос по итогам 2021 года вырастет на 6-7%.
Рейтинг возглавили: Краснодарский край – 22,2%, Адыгея – 21,9%, Кабардино-Балкария – 20,8%, Северная Осетия – Алания – 20,7%, Санкт-Петербург – 19,5%. На последних местах оказались: Чукотка – 2,5%, Сахалин – 2,1%, Мурманская область – 1,3%, Ненецкий АО – минус 0,7% и Томская область – минус 1 %.
Комментарии
"Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно.
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там под океаном
Мы трезвы или пьяны —
Не видно всё равно"
На июль 2021 года один житель Алтайского края в месяц тратит 17,6 тысячи рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 3,8%, то есть на 1,7 тысячи рублей.
куда ж мне мои дипломы девать о высшем образовании? Ладно кандидатская в гуманитарной сфере.... 3,8%, т.е. на 1.7, т.е. было 15,9 и 1,7 тыс. это 3,8%. Ага, понял.
На июль 2021 года один житель Алтайского края в месяц тратит 17,6.
Это,наверно, такие деньги тратит городской житель. В деревнях края у многих просто нет такой зарплаты!
На июль 2021 года один житель Алтайского края в месяц тратит 17,6 тысячи рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 3,8%, то есть на 1,7 тысячи рублей.
Это не спрос увеличился. Он как раз уменьшился.А цифра увеличилась за счет роста цен.
Сколько у нас депутатов в АКЗС?
Можно ведь за каждым депутатом закрепить отстающий район края,чтобы тот узнал проблемы,плюсы района,чтобы выдвигал решения,которые помогут району,оказывал конкретную адресную помощь.
Вот тут реально можно оценить и партии,и народных избранников,и их компетентность.
А через год подвести итоги этакого шефства. Главное,что от такой работы может выиграть простой народ.
Вот тогда,возможно, Алтайский край не окажется на дне рейтинга потребительского спроса)))
один тратит 100 чел тратит по 5 тыс и 1 тратит 1 млн, в среднем все тратят по 15 тыс...
вот как семья с доходом 20 тыс на 4 может тратить, по 17 тыс?
21.09.2021 14:58
- гость -
Это что ж за семья такая? Работать не пробовали?
Это что ж за семья такая? Работать не пробовали
а Вы язвить не пробовать не пытались?
моя семья я и ребенок моя з\п 20 тысяч у ребенка нет дохода
ферштейн?
так писала на 4? Не?
дурень мозг включи если он еще не сгнил конечно.. если она мать одиночка и 4 детей, теперь шаришь или надо популярно? как говорится для особо одаренных пояснить!
21.09.2021 17:13
16:45
Дурик, читай внимательно:
моя семья я и ребенок моя з\п 20 тысяч у ребенка нет дохода
Ребенок указан в единственном числе. На кой ты умножаешь на 4?