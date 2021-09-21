Многие россияне могут лишиться возможности отдохнуть в Турции

Российским туристам с сентября 2021 года стало значительно сложнее отдохнуть в Турции. Страна не только ужесточила коронавирусные ограничения, но и резко взвинтила цены на туры, сообщает "Свободная пресса".
С 14 сентября в Турцию пускают только туристов, привитых "Спутником V". Сертификаты о вакцинации препаратами "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт" не рассматриваются турецкими властями.
Другое ограничение для российских туристов – большой рост цен. Особенно взлетели цены на проживание в пятизвёздочных отелях: семь суток на одного обойдутся более чем в 100 тысяч рублей, а 10 суток – более чем в 200 тысяч рублей.
Некоторые эксперты объясняют ситуацию зачисткой отелей от россиян для туристов из Германии и Великобритании. В отличие от этих стран, Россия сейчас входит в "красную" зону из-за тяжёлой коронавирусной обстановки, что может предостерегать европейских туристов от посещения курортов.
Комментарии
в Турцию пускают только туристов, привитых "Спутником V"
Не только привитых, но и с отрицательным ПЦР.
21.09.2021 15:22
- гость -
Нет, не вводи в заблуждение, если не в теме. Со Спутником V никаких ПЦР не нужно. Всем остальным с другими вакцинами или вообще не привитым - обязателен ПЦР.
И про цены тоже вранье в статье, залез сейчас специально посмотрел тот отель, где был в середине августа. Он стоил на двоих нам на 7 ночей 136 т.р, это 5-ка в Сиде. Сейчас он же стоит 112, на те же 7 ночей. Вылет из Нска и тогда и сейчас. Где рост, опять вранье ?