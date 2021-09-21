Многие россияне могут лишиться возможности отдохнуть в Турции

Российским туристам с сентября 2021 года стало значительно сложнее отдохнуть в Турции. Страна не только ужесточила коронавирусные ограничения, но и резко взвинтила цены на туры, сообщает "Свободная пресса".

С 14 сентября в Турцию пускают только туристов, привитых "Спутником V". Сертификаты о вакцинации препаратами "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт" не рассматриваются турецкими властями.

Другое ограничение для российских туристов – большой рост цен. Особенно взлетели цены на проживание в пятизвёздочных отелях: семь суток на одного обойдутся более чем в 100 тысяч рублей, а 10 суток – более чем в 200 тысяч рублей.

Некоторые эксперты объясняют ситуацию зачисткой отелей от россиян для туристов из Германии и Великобритании. В отличие от этих стран, Россия сейчас входит в "красную" зону из-за тяжёлой коронавирусной обстановки, что может предостерегать европейских туристов от посещения курортов.