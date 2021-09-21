Колёсная пара отлетела у трамвая в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Ещё один инцидент с трамваем произошёл в Барнауле 21 сентября. В районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова у вагона отлетела колёсная пара, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Согласно фотографиям с места происшествия, за сломанным трамваем уже собралась очередь из других вагонов. Движение по путям временно заблокировано.
Напомним, утром иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна". Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов. Движение трамваев было временно заблокировано. О пострадавших и других деталях ДТП не уточняется.
При этом по данным "Яндекс.Карт" авария не вызвала сильных заторов на участке.
Комментарии
Городам Алтая — новые трамваи!
А Собянинские трамваи к нам своим ходом идут что-ли ? Когда уже дойдут ?
Полвека уже этому хламу. Чтобы их заменить, нужно всех управителей алтайских пересадить на жигули-копейку пятидесятилетней давности, авось тогда дело сдвинется с мёртвой точки.
А на доставке собянинских трамваев давно уж наши чинуши-воры обогатились, передав контракт своим людям. Так что трамваи им не нужны.
руки надо ремонтерам выправить, а трамваи эти еще могут ездить
ремонтеры получают 3 копейки, о чем вы?
Чинуш лишить служебного транспорта. 21 век, век цыфры.