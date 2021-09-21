Колёсная пара отлетела у трамвая в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ещё один инцидент с трамваем произошёл в Барнауле 21 сентября. В районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова у вагона отлетела колёсная пара, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Согласно фотографиям с места происшествия, за сломанным трамваем уже собралась очередь из других вагонов. Движение по путям временно заблокировано.

Напомним, утром иномарка столкнулась с трамваем на пересечении улиц Малахова и Власихинской напротив ТЦ "Волна". Со слов очевидца, удар был такой силы, что вагон слетел с рельсов. Движение трамваев было временно заблокировано. О пострадавших и других деталях ДТП не уточняется.

При этом по данным "Яндекс.Карт" авария не вызвала сильных заторов на участке.