В Алтайском крае 10 школ и 150 классов закрыли на карантин

В Алтайском крае десять школ и 150 классов закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ и COVID-19, сообщают "Вести Алтай".

В 63 учебных заведениях отдельные классы перешли на дистанционное обучение. В Минобрнауки рассказали, что для перевода на дистант количество заболевших ОРВИ в классе должно превысить 20%. В случае с коронавирусом достаточно одного заболевшего.

Сейчас из-за карантина на дистант переведено менее 3% от общего числа учащихся. Наибольшее количество случаев наблюдается в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

17 сентября пять сельских школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин из-за распространения ОРВИ. Закрывают и группы в дошкольных учреждениях. В 16 детсадах на карантин ушли 30 групп.