На Алтае сельчанин избил и заживо сжёг знакомого

Кулундинский отдел СКР по Алтайскому краю завершил расследование дела в отношении 39-летнего мужчины, который сжёг своего знакомого, облив его бензином. Дело передано в суд, сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

Убийство произошло в конце декабря 2020 года в одном из сёл Михайловского района. Мужчина выпивал со своим знакомым, когда якобы услышал оскорбления в адрес своей матери. Сельчанин избивал друга весь вечер, после чего облил бензином и поджёг. Потушить горящего мужчину смог местный житель, зашедший в дом. Он хотел вызвать скорую помощь, но агрессор не дал это сделать, опасаясь ответственности за содеянное.

Потерпевший получил более 50% ожогов тела и вскоре скончался. Чтобы скрыть следы, злоумышленник убрал тело погибшего в кладовую комнату. Затем он скрылся в другом городе, где его задержали в январе 2021 года.