"В Чечне нет петухов". Кадыров ответил Байдену по поводу защиты прав геев в республике

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств во всём мире, "от Чечни до Камеруна". Как он написал в своём Telegram-канале, в республике "нет петухов" – только "куриные жёны" и пригласил главу Штатов лично посетить регион.

По словам Кадырова, Байден злится на все мусульманские страны и "вспахивает арабский мир авиабомбами". Глава республики назвал США "самой проблемной, агрессивной страной в мире". Само высказывание он считает странным и вздорным.

"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", – написал Кадыров.

Напомним, 21 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, чтобы их представители могли жить в любви без страха. По мнению американского лидера, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, "от Чечни до Камеруна".