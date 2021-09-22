"В Чечне нет петухов". Кадыров ответил Байдену по поводу защиты прав геев в республике

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств во всём мире, "от Чечни до Камеруна". Как он написал в своём Telegram-канале, в республике "нет петухов" – только "куриные жёны" и пригласил главу Штатов лично посетить регион.
По словам Кадырова, Байден злится на все мусульманские страны и "вспахивает арабский мир авиабомбами". Глава республики назвал США "самой проблемной, агрессивной страной в мире". Само высказывание он считает странным и вздорным.
"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", – написал Кадыров.
Напомним, 21 сентября во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Джо Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, чтобы их представители могли жить в любви без страха. По мнению американского лидера, отстаивать права секс-меньшинств нужно везде, "от Чечни до Камеруна".
Комментарии
В своё время Чечня часто упоминалась даже в голливудских фильмах.
Мдааа, убийца русских глаголет истину...
...Там где в горах живет много-много диких обезьян (с)
дырка...
Рамзан прав на все 100%
22.09.2021 09:38
- гость -
от петушары слышно
Байден с извинениями еще не звонил?
В вопросе заднеприводных действия Рамзана одобряю.
Не знаю сколько и кого он убивал до того, но когда отец и он перешли на сторону России в войне с терроризмом несомненно они спасли много жизней русских солдат.
А сколько русских в т.ч. военных убили кремлевские предатели в 90х кто-то считал?
Сейчас в Чечне порядок (чего не скажешь за соседний Дагестан), и это лучше чем война на территории России.
призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств во всём мире, "от Чечни до Камеруна"
Вот интересно зачем Байдену геев защищать?
"У нас геев нет, я всех проверил - никому не понравилось", - ответил Рамзан Байдену