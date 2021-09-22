В Индустриальном районе Барнаула без горячей воды остались 19 домов

У части жителей Индустриального района Барнаула 22 сентября отключили горячую воду. Неудобство коснулось 19 домов, школы и детского сада, сообщает СГК.

Отмечается, что это сделали для того, чтобы ввести в эксплуатацию новые теплосети. Работы продлятся до 10:00 23 сентября, после чего ресурс поступит в течение дня.

Адреса зданий, где не будет горячей воды, следующие:

ул. Малахова, 119, 123, 153, 157г, 169, 171, 173, 173а, 175, 175в,175г, 175д, 177а;

ул. Гридасова, 5;

Павловский тракт, 80, 203, 209, 209а, 213, 215, 221, 223а, 225, 225б, 227, 229, 231, 233б, 237, 233, 235, 243, 247.

Если дом уже успели подключить к отоплению, то во время работ тепла в помещениях также не будет, предупредили в компании.