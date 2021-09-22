Рубцовские таможенники нашли незаконно ввезённые шубы на сумму почти 4 миллиона рублей

В рубцовском торговом павильоне таможенники обнаружили 58 шуб из Китая, незаконно ввезённых в страну. Общая сумма нелегальных товаров составила 3,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

На товарах присутствовали контрольные идентификационные знаки и ярлыки с информацией о модели изделия, размере, материале изготовления и стране происхождения. Однако хозяйка торговой точки не смогла представить документы о декларировании товаров и разрешении их выпуска в свободное обращение.

Сотрудники таможни изъяли нелегальный товар из магазина. Предпринимательница продекларировала шубы и уплатила в федеральный бюджет более 660 тысяч рублей.