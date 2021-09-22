Эрдоган заявил, что Турция не признаёт Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что республика не признаёт Крым российским. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар", – сказал Эрдоган.
Ранее МИД Турции выступил с заявлением о непризнании результатов выборов в Государственную Думу в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что "Москва сожалеет" о таком решении турецкой стороны.
Комментарии
Е или Ё — признает или признаёт?
хитрый турок все ждет признания турецкой части кипра
Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар
Еще необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав турецких курдов
Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав греческих киприотов
А США еще прилагают большие усилия в вопросе защиты прав китайских уйгуров и тайваньцев
Необходимо ввести санкции на отдых россиян в Турции! Ударим импортозамещением курортами Краснодарского края! :sarcasm:
Он не признал,мы посожалели...
Вот тут недавно еспч обязало РФ выплатить вдове литвиненко 100 тысяч евро.Суда не было,зато были версии английских следователей...Какие же олухи царя небесного эти страсбургские дядечки.Или же продажные пропандошки из "цивилизованной европки" )
22.09.2021 12:21
- гость -
Патриота порвало))) Смотреть без смс и регистрации
22.09.2021 12:29
- гость -
А ты чьих будешь?
Предлагаю запретить поездки Натраш в Турцию.
Платить еспч по так называемому "делу литвиненко" никто не собирается и не будет.Тем дядям из страсбурга лишь громко пукнуть для привлечения внимания )
Очередной удар в псину. Нужно запретить помидоры.
Я против запрета наташ! Это наше скрытое и всегда новое оружие. Наташи должны практиковаться, иначе это будут уже оли какие-то...
Какой удар? Сотрясение воздуха языком.
Везите ваши денежки...
Уверен, что такое унижение, ему боком выйдет.
Кому нужна эта татарва? кто на них все время нападает?
Что-то у нашего "царя" друзья не очень, что свои, что забугорные.. То свой народ объегоривают, то "нож в спину"
Оружие у турок говно, бояться нечего!
Никакой "новости" не вижу, чего так возбудились СМИ и сети. Он что, вчера признавал, а сегодня не признал? Реджеп к своему визиту в Россию готовит переговорную позицию, лучшее действие России - не заметить этого заявления. Ну так то России, а не антироссийских российских СМИ и соцсетей. Простите за тавтологию.
Константинополь сначала пусть вернёт тем кто стоил потом воняет, ган этот.
Плевать на Эрдогана, злят граждане которые везут ему денежки отпускные.
назвать их непатриотами видимо смешно, ну просто козлы