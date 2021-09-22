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Новости

Эрдоган заявил, что Турция не признаёт Крым российским

, ИА "Амител"
Он добавил, что нужно прилагать больше усилий к защите крымских татар
Реджеп Эрдоган / Фото: kavkaznews.az

Реджеп Эрдоган / Фото: kavkaznews.az

Президент Турции Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что республика не признаёт Крым российским. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар", – сказал Эрдоган.

Ранее МИД Турции выступил с заявлением о непризнании результатов выборов в Государственную Думу в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что "Москва сожалеет" о таком решении турецкой стороны.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.09.2021 11:59
Виктор

Е или Ё — признает или признаёт?

22.09.2021 12:00
- гость -

хитрый турок все ждет признания турецкой части кипра

22.09.2021 12:04
гость

Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар

Еще необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав турецких курдов

22.09.2021 12:05
гость

Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав греческих киприотов

22.09.2021 12:06
гость

А США еще прилагают большие усилия в вопросе защиты прав китайских уйгуров и тайваньцев

22.09.2021 12:19
- гость -

Необходимо ввести санкции на отдых россиян в Турции! Ударим импортозамещением курортами Краснодарского края! :sarcasm:

22.09.2021 12:21
- гость -

Он не признал,мы посожалели...
Вот тут недавно еспч обязало РФ выплатить вдове литвиненко 100 тысяч евро.Суда не было,зато были версии английских следователей...Какие же олухи царя небесного эти страсбургские дядечки.Или же продажные пропандошки из "цивилизованной европки" )

22.09.2021 12:29
- гость -

22.09.2021 12:21
- гость -

Патриота порвало))) Смотреть без смс и регистрации

22.09.2021 12:33
- гость -

22.09.2021 12:29
- гость -
А ты чьих будешь?

22.09.2021 12:42
- гость -

Предлагаю запретить поездки Натраш в Турцию.

22.09.2021 12:45
- гость -

Платить еспч по так называемому "делу литвиненко" никто не собирается и не будет.Тем дядям из страсбурга лишь громко пукнуть для привлечения внимания )

22.09.2021 12:45
- гость -

Очередной удар в псину. Нужно запретить помидоры.

22.09.2021 12:49
гость

Я против запрета наташ! Это наше скрытое и всегда новое оружие. Наташи должны практиковаться, иначе это будут уже оли какие-то...

22.09.2021 12:50
- гость -

Какой удар? Сотрясение воздуха языком.

22.09.2021 12:50
- гость -

Везите ваши денежки...

22.09.2021 12:53
- гость -

Уверен, что такое унижение, ему боком выйдет.

22.09.2021 13:08
Горожанин

Кому нужна эта татарва? кто на них все время нападает?

22.09.2021 13:13
- гость -

Что-то у нашего "царя" друзья не очень, что свои, что забугорные.. То свой народ объегоривают, то "нож в спину"

22.09.2021 14:50
- гость -

Оружие у турок говно, бояться нечего!

22.09.2021 15:41
- гость -

Никакой "новости" не вижу, чего так возбудились СМИ и сети. Он что, вчера признавал, а сегодня не признал? Реджеп к своему визиту в Россию готовит переговорную позицию, лучшее действие России - не заметить этого заявления. Ну так то России, а не антироссийских российских СМИ и соцсетей. Простите за тавтологию.

22.09.2021 16:43
- гость -

Константинополь сначала пусть вернёт тем кто стоил потом воняет, ган этот.

22.09.2021 16:43
- гость -

Плевать на Эрдогана, злят граждане которые везут ему денежки отпускные.
назвать их непатриотами видимо смешно, ну просто козлы

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