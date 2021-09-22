Эрдоган заявил, что Турция не признаёт Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что республика не признаёт Крым российским. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар", – сказал Эрдоган.

Ранее МИД Турции выступил с заявлением о непризнании результатов выборов в Государственную Думу в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что "Москва сожалеет" о таком решении турецкой стороны.