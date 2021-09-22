"Не вижу света в конце туннеля". Томенко раскритиковал Попова за дефицит врачей на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко жёстко раскритиковал министра здравоохранения края Дмитрия Попова за кадровый дефицит в медицине. Во время заседания краевого правительства глава региона заявил, что краевой Минздрав едва справляется с тем, чтобы удерживать количество медиков на одном уровне. И с их сегодняшним подходом преодолеть острую нехватку специалистов просто невозможно, подчеркнул Томенко.
Дмитрий Попов сообщил, что сейчас укомплектованность врачами в Алтайском крае составляет 67,4%, а средним медперсоналом 77%. В медучреждениях региона трудятся 8058 специалистов и 21 114 медиков со средним образованием. При этом министр здравоохранения отметил, что 27% алтайских врачей уже достигли пенсионного возраста и в любой момент могут закончить работать.
Молодых врачей крайне не хватает: число выпускников АГМУ и медучилищ, которые идут работать в систему здравоохранения, по словам Попова, составляет около тысячи человек. Из них примерно 200 – врачи, 300 – узкие специалисты и 450 – средние медработники.
Глава регионального Минздрава отметил, что проблему нехватки врачей в регионе пытаются решить совместно с алтайским медуниверситетом, увеличивая ежегодно количество бюджетных мест и расширяя программу целевого обучения. По словам Попова, хороший эффект дают также программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер". Например, благодаря им удалось значительно улучшить кадровую ситуацию в Заринске.
"Меры позволяют удержать позиции и сохранить укомплектованность", – объяснил Попов.
"Микроскопические размеры"
Виктор Томенко заявил, что доклад министра его "совершенно не устроил" и "оставил в тревожном состоянии". Губернатор заметил, что сейчас на Алтае самая низкая обеспеченность врачами за последние 30 лет: всего 36 врачей на 10 тысяч населения. Региону уже сегодня нужны 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала, отметил глава региона.
"Из восьми тысяч врачей четверть – пенсионного возраста. Такой человек в любой момент может встать и уйти. И спасибо ему большое, что он столько отработал. Но люди-то продолжают выбывать. А все усилия пока только посвящены тому, как мы этот отток компенсируем. Пока компенсируем слабо. Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края", – обратился к Попову Томенко.
Губернатор при этом отметил, что дефицит настолько серьёзный, что меры, которые сейчас применяет региональный Минздрав, – это лишь "рабочие механизмы микроскопических размеров".
"Людям неинтересно, как это всё функционирует. Человек хочет прийти туда, где врач всегда на месте. Если будем делать одно и то же, будем и получать одно и то же. Пока мы только удерживаемся на плаву. Я не услышал, что прорывного мы можем предложить. И света в конце туннеля я пока не вижу", – подчеркнул губернатор.
Томенко призвал Попова разработать новые, более амбициозные планы по привлечению специалистов на работу в медорганизации края. По его словам, все лёгкие задачи в кадровом вопросе уже решены, поэтому Минздраву пора всерьёз браться за труднодостижимые цели.
Комментарии
"Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края"
это намек что надо побыстрее население края уменьшать, чтобы врачей на всех хватило?))
ну а по делу надо Попову еще медальку дать может тогда зашевелится
А кто же за дармовщинку работать будет???
Будет адекватная зарплата - будут и врачи.
Если в АГМУ очень много выпускников/иностранцев, а своих врачей не хватает, может перестать выпускать врачей иностранного происхождения???
Нужны кардинальные меры. Предлагаю запретить выезд врачей из Алтайского края. За провинности ссылать московских врачей в Алтайский край.
Год назад когда заболели ковидом более 4 часов сидели еле живые в коридоре поликлинике 11 на прием к врачу, сейчас у мужа опять темпеиатура и сидит там же уже 2 часа. На дом естественно вызвать нельзя
Тоже пока не вижу света в конце тоннеля
22.09.2021 13:53
- гость -
а это идея!
вчера девушка 20-25 лет в 1 поликлинике Барнаула говорила в 19-30 :" Я пришла сюда к 6-30 утра и ещё к врачу не попала..."
Наш минздрав неизвестно за что борется.
Так-то и Томенко обещал нам "рывки" и "прорывы". Или успеть свалить всё с себя на других?
Завезти таджиков-врачей. Может быть они будут за 3 копейки жить на работе.
22.09.2021 14:15
- гость -
Завезти таджиков-врачей. Может быть они будут за 3 копейки жить на работе.
Не будут, у них чувство собственного достоинства есть.
Где деньги Зин? Повышай цены
решат вопрос со статистикой,
т.к. нет врачей уберут ставки врачебные.
Попов давно уже должен в тюрьме сидеть,за развал медицины в крае.
Понавыдумывали аккредитации, сертификаты, может кто и вернулся бы в медицину, только препоны эти останавливают. Да и зарплаты без ковидных доплат не радуют. А другие то меры не помогут. Повышайте зарплату!
А в это время судьи не справляются с всё нарастающим потоком дел. Но отчего-то судьи не разбегаются и добираются.
Тут надо правильно расставить приоритеты на федеральном уровне, а что может сделать Попов на своём уровне при таком раскладе?
Ну наконец-то то что говорили весь год дошло....
А по поводу того, что Попов ничего не может сделать...
А закрыть все больницы и отправить врачей в неоплачиваемые (частично оплачиваемые) отпуска он смог сделать ?
Сколько врачей было в семиэтажке на горе, пока там не сделали ковидный?
А где все эти врачи? (Москва, Питер, Кемерово, север )
Когда год назад закрыли все больницы , подскажите , что должны были делать врачи ?
У меня в отделение пришел доктор, посли ординатуры. Так вот, работая на ставку, ей доплачивают до МРОТ. Получает она столько же, как и санитарка. Это все что нужно знать про стимулирование работы в медицине, у меня все.
Зы: я за них не голосовал
Я так понимаю, терапевтов у нас в поликлиниках уже нет в принципе. Дооптимизировались. Зато кто-то медальку получил.
22.09.2021 14:28
Гость
Зарплаты только с ковидными и похожи на зарплаты, но даже с с ковидными они ниже чем в соседних регионах, например с Кемерово зовут наших врачей на ЗП 80 тысяч, я молчу про москву туда как ковид начался на ЗП в 300 тысяч молыдые врачи и ломонулись.
А вот если еще и уберут доплаты (а рано или поздно их уберут), тут то и придет писец, пенсионеры уйдут в сразу все!!!
Потом уйдет половина молодежи, а те кто останется просто не потянут всю нагрузку!
кот 14:39
Когда Дума принимает 500 законов в год, суды загнутся.
Когда Дума будет принимать 10 законов в год в нечего делать такому штату депутатов.
Много кто не голосовал....
Можно было бы нагрузки финансово перераспредилить.
Родственница работает старшей медсестрой в детской больнице.
Месячная выработка более 400 рабочих часов.
Зарплата на руки около 30 тысяч.
Выматывается вхламину.
Работать некому, детей бросить не может. Объем работы огромный.
На днях, например, за ее смену привезли новых 12 пациентов, помимо десятков старых.
Помимо, собственно, лечения, огромный объем писанины за каждую потраченную таблетку. Наверное, это благо от чиновников, которые заботятся о том, чтобы врачи-хапуги не украли себе витаминку.
Не поздновато ли он спохватился ? Народ слушать нужно , он давно про это трубит , но , видимо , уши заложены были .
Витя, а его там и нет, света этого, за кого голосовал то, или пропустил что?
Не Нострадамус, но скажу: "Дохлый не оживёт, лежащий не поднимется". Из сёл медики будут уезжать в города и не в наши. В европейской части зарплаты в разы больше и обещаниями специалистов не удержать. Мантры "Где родился, там и пригодился" не работают.
Мой сын 6 лет назад подал документы в мед на целевое от онкодиспансера,
ему позвонил мужской голос и сообщил, что если нет родственников в медицине, то может не рассчитывать на поступление, так оно и получилось (Попова тогда здесь не было)
в крае 38674 чиновник, это больше чем весь мед персонал, что то они не разбегаются...
22.09.2021 15:05
- гость -
в крае 38674 чиновник, это больше чем весь мед персонал, что то они не разбегаются...
Чиновник отработал до 17 ч и домой, все ночи дома, сб и вс - выходные.
А больные имеют наглость болеть круглосуточно, да еще и имеют всякие гнои, калы и мочи
22.09.2021 15:05
- гость -
в крае 38674 чиновник, это больше чем весь мед персонал, что то они не разбегаются...
Не могут, на них вертикаль держится))
У нас в стране во всех тоннелях сета нет
"Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края" - это очередной шедевр
Мой сын 6 лет назад подал документы в мед на целевое от онкодиспансера,
ему позвонил мужской голос и сообщил, что если нет родственников в медицине, то может не рассчитывать на поступление, так оно и получилось (Попова тогда здесь не было)
брехня
22.09.2021 15:04
Коту
Это ж сколько баллов за ЕГЭ было у сына, что с целевым направлением (!!!) не смог поступить??? И родственники тут ни при чем!
Д.Попова можно много в чем упрекать. Год назад во время второй волны его два месяца подряд критиковали все без умолку, но конкретно в этой ситуации, считаю, его вины нет. Краевой и муниципальные бюджеты не могут позволить себе платить конкурентоспособную заработную плату врачам и медсестрам и те уезжают в более успешные и богатые регионы. В чем тут вина Д.Попова? Проблема очень масштабна. Аналогичная история идет и на рынке учителей школ, преподавателей ВУЗов, воспитателей детских садов. Первопричина этой беды - гигантское региональное неравенство в стране. Это особенно стало заметно последние несколько лет. Конкуренция регионов - благо с одной стороны, и трагедия - с другой
Вообще-то в когда-то побеждённой нами Германии, куда ездят лечиться все наши "элитарии", зарплата врача сравнима с зарплатой инженера. И те и другие, впрочем, к пенсии имеют реальные шансы стать евровыми миллионерами.
Поэтому глупо расчитывать, что чем больше имеет рвач с больного, тем он лучше лечит. Он лишь захочет иметь ещё больше!
Систему надо менять!
Советская система массовой медицины была лучшей в мире!
Да все с утра до вечера про это кричат!
ЛУЧШИЕ КАДРЫ УЕЗЖАЮТ ИЗ КРАЯ!!!
Не хватает врачей,юристов,высококлассных специалистов. При чем здесь конкретное министерство?
В селах не хватает специалистов.
А образование? Учителя ведут разные предметы! Вы думаете качество образования не страдает?
"Не вижу света в конце туннеля"
А кто его видит?
Совершите поездку в отдаленные села,поговорите с народом.Посмотрите,как живут люди в селе, какая там медицина, дороги, какая зарплата.
Попробуйте подождать рейсовый автобус,которого во многих селах просто нет.
Посмотрите,как живут люди в селе, какая там медицина, дороги, какая зарплата.
---------
Развал и упадок везде, куда ни посмотри. Идёт массовое омертвление страны. Вслед за промышленностью добивается медицина и образование.
Временно подкупаются только Москва, Петербург и "защитнички отечества" всех насквозь продажных мастей.
Все остальные геноцидятся!
Виктор Петрович правильно сделал, что отчитал Попова, но всё же правда нехватка кадров идёт т.к мало кто сейчас идёт учится на врача, никто не хочет брать на себя такую большую ответственность к сожалению...
Это то прекрасное будущее и настоящее за которое голосовал Виктор Петрович .
"Стабильное и посткрательное развитие региона "
*Стабильное и поступательное..
Мед ещё во времена моей абитуры был одним из самых продажный, потому и поменялись приоритеты, пришлось идти в другой ВУЗ. Я, конечно, не слишком разбираюсь в теперешней ситуации, но уж слишком много иностранных студентов (по программе "образование" или как ее там?), слишком много платников, а бюджетные места забиты льготниками, которые зачастую и не планируют потом работать по специальности. Пусть или честные конкурсы в вузы будут, или берите всех записавшихся, а ух с первой-второй сессии само поотвалится.
В институтах тоже уже некому работать( Тупо нет людей
22.09.2021 15:39
Прокуратор
Замечательно. То есть ответственность - это все, что вы готовы предложить врачу? А зарплату нормальную за эту ответственность - видимо, нет? А кто захочет учиться лет 10 (со всеми интернатурами, ординатурами и специализациями), чтобы потом получать минималку?
22.09.2021 15:39
Прокуратор
НЕ ВРИ !!!!
Всегда конкурс приличный, очень приличный! Реально желающие быть врачами и не попадают на бюджетные места, как говорится: " у генерала свой сын есть"
"У меня в отделение пришел доктор, после ординатуры. Так вот, работая на ставку, ей доплачивают до МРОТ. Получает она столько же, как и санитарка. Это все что нужно знать про стимулирование работы в медицине, у меня все.
Зы: я за них не голосовал"
Вы правы на все 1000% . У меня за август зарплата 21 тыс. (зав. отд., если что), за сентябрь видимо будет еще меньше...
22.09.2021 15:39
Прокуратор
Бггг... А ради чего? И почему эти кто должны на себя её брать, ради вас?
Сия отчитка есть шоу. Кто-то доложил солнцеликому об этой проблеме и попросил доп.финансирования или кто-то попросил нац.проект по этой проблеме?
Пока Минздрав будет назначать тупых и корононосящих главных врачей, как например в Поспелихе, все медики разбегутся, за месяц больше десятка медиков уволилось из-за главного врача, а Минздраву наплевать.
Почему нет единой тарифной сетки по стране? Понапридумали бездари какие-то кту и кипиай. Это не та область, понимаете?
Читая комментарии народ стал понимать, что медицину убили! Внимание акт второй, насчёт холодильников - повышаются цены на макарошки, и не просто на процент!!! Может наконец дойдет мысль о геноциде партии жуликов?!?
Если верить отчётам чиновников и руководителей от медицины, то в отечественное здравоохранение направляются триллионы. Однако по факту наблюдается постоянный обман, жульничество и платность.
22.09.2021 16:00
Гость
Прикол в том, что так по всему миру сейчас, сценарии отличаются незначительно. Жуткий эксперимент какой-то.
В Поспелиху приехала молодой терапевт, так ей такой "теплый" прием устроила главная врача, что бедняжка на третий день сбежала и все потому, что в больнице должна быть одна КРАСИВАЯ и это главная врача!! Вот так в Поспелихе привлекают молодых специалистов. Да, к стати, Минздрав поддержал главрача, но не врача!
22.09.2021 15:46
гость
В институтах тоже уже некому работать( Тупо нет людей)
Нет грамотных специалистов,нет результатов,нет развития края! Нет замечательных проектов, нет идей и воплощения!!!
Кто виноват,что в крае одна из самых низких зарплат в стране? Кто?
Барнаул еще как-то держится. А села?
Как жалко,что лучшие умы покидают край из-за низкой зарплаты и таких условий жизни.
22.09.2021 16:04
Гость
Главврачи бывают хорошие и надёжные. Министерству,наверное, нужны надёжные, они лишнего не сболтнут, а нужное сделают
Прикол в том, что так по всему миру сейчас, сценарии отличаются незначительно. Жуткий эксперимент какой-то.
-------
Где по всему миру-то?
Знакомый дальнобойщик вернулся на днях из рейса по Европе. Когда ехал через Польшу у Бедронок (польская торговая сеть) набрал кучу яблок, которые бесплатно раздавали на входе из-за огромного урожая.
На нашей границе всё отобрали из-за контрсанкций.
Что интересно, вёз он элитную сантехнику и мебель из той же Европы для нашей "элиты".
На неё вот нет никаких контрсанкций.
Только на еду для народа!!!
22.09.2021 16:17
- гость -
Сейчас в Казахстане наблюдают рост цен на зерно. Переработчики и производители будут повышать цены на конечные продукты, вследствие чего могут подорожать хлеб, мука и макароны.
По словам представителя Союза зернопереработчиков РК Таисии Колеговой, зерно дорожает каждый день. Сейчас за тонну просят 113 тыс. тг. В 2020 г. оно было дешевле и торговалось по цене 75 тыс. тг за тонну. Из-за этого подорожала мука, а вместе с ней и хлеб. В прошлом году твёрдую пшеницу с полей продавали по 115 тыс. тг за тонну, а сейчас – по 230 тыс. тг за тонну. Из-за таких цен на сырье макароны также подорожают.
Дальше гугл в помощь о подорожании макарон и остального в казахстане.
Давайте дружно похлопаем местным Единоросам! Это их национальные проекты в действии! И их высокоэффективных менеджеров!
22.09.2021 16:04
Гость
Получается, даже не из-за зарплаты...
мало кто сейчас идёт учится на врача
Идут учиться много, а вот работать идут мало, даже если целевик - откупаются.
На самом деле не так все плохо, Вчера на сайте утверждали что мухоморами можно от всех болезней излечиться, в краевые министры чувака !!!!!
Вчера на сайте утверждали что мухоморами можно от всех болезней излечиться, в краевые министры чувака !!!!!
Тоже знал одного, которые настаивал мухоморы на спирту и лечился этой настойкой.
Тоже знал одного, которые настаивал мухоморы на спирту и лечился этой настойкой.
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