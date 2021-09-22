"Не вижу света в конце туннеля". Томенко раскритиковал Попова за дефицит врачей на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко жёстко раскритиковал министра здравоохранения края Дмитрия Попова за кадровый дефицит в медицине. Во время заседания краевого правительства глава региона заявил, что краевой Минздрав едва справляется с тем, чтобы удерживать количество медиков на одном уровне. И с их сегодняшним подходом преодолеть острую нехватку специалистов просто невозможно, подчеркнул Томенко.

Дмитрий Попов сообщил, что сейчас укомплектованность врачами в Алтайском крае составляет 67,4%, а средним медперсоналом 77%. В медучреждениях региона трудятся 8058 специалистов и 21 114 медиков со средним образованием. При этом министр здравоохранения отметил, что 27% алтайских врачей уже достигли пенсионного возраста и в любой момент могут закончить работать.

Молодых врачей крайне не хватает: число выпускников АГМУ и медучилищ, которые идут работать в систему здравоохранения, по словам Попова, составляет около тысячи человек. Из них примерно 200 – врачи, 300 – узкие специалисты и 450 – средние медработники.

Глава регионального Минздрава отметил, что проблему нехватки врачей в регионе пытаются решить совместно с алтайским медуниверситетом, увеличивая ежегодно количество бюджетных мест и расширяя программу целевого обучения. По словам Попова, хороший эффект дают также программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер". Например, благодаря им удалось значительно улучшить кадровую ситуацию в Заринске.

"Меры позволяют удержать позиции и сохранить укомплектованность", – объяснил Попов.

"Микроскопические размеры"

Виктор Томенко заявил, что доклад министра его "совершенно не устроил" и "оставил в тревожном состоянии". Губернатор заметил, что сейчас на Алтае самая низкая обеспеченность врачами за последние 30 лет: всего 36 врачей на 10 тысяч населения. Региону уже сегодня нужны 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала, отметил глава региона.

"Из восьми тысяч врачей четверть – пенсионного возраста. Такой человек в любой момент может встать и уйти. И спасибо ему большое, что он столько отработал. Но люди-то продолжают выбывать. А все усилия пока только посвящены тому, как мы этот отток компенсируем. Пока компенсируем слабо. Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края", – обратился к Попову Томенко.

Губернатор при этом отметил, что дефицит настолько серьёзный, что меры, которые сейчас применяет региональный Минздрав, – это лишь "рабочие механизмы микроскопических размеров".

"Людям неинтересно, как это всё функционирует. Человек хочет прийти туда, где врач всегда на месте. Если будем делать одно и то же, будем и получать одно и то же. Пока мы только удерживаемся на плаву. Я не услышал, что прорывного мы можем предложить. И света в конце туннеля я пока не вижу", – подчеркнул губернатор.

Томенко призвал Попова разработать новые, более амбициозные планы по привлечению специалистов на работу в медорганизации края. По его словам, все лёгкие задачи в кадровом вопросе уже решены, поэтому Минздраву пора всерьёз браться за труднодостижимые цели.