Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году

Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью РИА Новости.
Как пояснил Котяков, индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. Поскольку она, согласно прогнозам Минэкономразвития, составит 5,8%, то планируемая в 2022 году индексация остаётся в рамках трёхлетнего бюджета – на уровне 5,9%.
По словам министра, средний размер страховой пенсии составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м – 19 477 рублей, в 2024-м – 20 469 рублей. В текущем году пенсии составляют 16 789 рублей.
Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация выплат проводится только неработающим пенсионерам. Возвращение индексации работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве.
Комментарии
Ждём с нетерпением что ещё нам пообещают легитимные наши единоросы...
Возвращение индексации работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве.
Это сейчас растянулось на год.
Шел 2021 сейчас...
Реально пенсии только падают.
После пресловутой реформы за тот же стаж и тот же заработок, что до реформы, людям назначают пенсии чуть ли не В ДВА РАЗА НИЖЕ, чем до реформы.
И уже чуть ли не половине отказывают в назначении пенсии вообще из-за нехватки баллов даже при стаже более 30 лет.
Идёт откровенный и массовый геноцид голодомором пенсионеров заживо.
Нормальные пенсии только у оккупационных полицаев.
Порадуйте нас величиной пенсии, например, в 2222 году. Вот народ то обрадуется...хотя...
Сколько можно говорить об индексации пенсий работающим пенсионерам? Одна говорильня, а воз и ныне там.