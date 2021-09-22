Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году

Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью РИА Новости.

Как пояснил Котяков, индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. Поскольку она, согласно прогнозам Минэкономразвития, составит 5,8%, то планируемая в 2022 году индексация остаётся в рамках трёхлетнего бюджета – на уровне 5,9%.

По словам министра, средний размер страховой пенсии составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м – 19 477 рублей, в 2024-м – 20 469 рублей. В текущем году пенсии составляют 16 789 рублей.

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация выплат проводится только неработающим пенсионерам. Возвращение индексации работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве.