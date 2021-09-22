В Алтайском крае 10-летний ребёнок умер, надышавшись газом из баллончика

10-летний мальчик умер после вдыхания бытового газа в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия случилась днём 21 сентября в одном из сёл Мамонтовского района. Пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет купили газовый баллончик в магазине и ушли в заброшенное здание.
"При вдыхании паров газа десятилетнему мальчику стало плохо, и он упал в помещении заброшенного здания, а через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника, также им предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики и правомерность продажи детям газового баллончика.
Комментарии
Ладно у малолетних мозгов нет, но продавец, продавая газ соплякам хоть маленько должен соображать что делает.
Безразличие взрослых приводит к таким печальным последствиям...
22.09.2021 16:47
- гость -
Ну давайте еще и продавцов виновными сделаем! РОДИТЕЛИ вот кто в первую очередь должен заниматься воспитанием своего ребенка!!!
22.09.2021 16:52
- гость -
Естественно!!! Родители естественно в первую очередь должны воспитывать!
Но общество совсем оска**нилось.
При мне малолетнему мальчику лет 10 продают тесак в Ленте, вот зачем?! По факту холодное оружие и что он с ним делать будет.
Тут газ продают, ну понятно же для чего они его берут. А для продавана лишь бы лишнюю копейку заработать.
Давайте оставаться людьми.
По моему запрета на продажу несовершеннолетним зажигалок, спичек, газовых баллончиков и даже энергетических напитков в Алтайском крае нет. По закону эти дети являются такими же покупателями как и взрослые и продавец не имеет права им отказать в покупке.
Мы в советском детстве покупали и баллончики для сифона (в костре взрывали), и аммиачную селитру (для бомбочек и дымовушек), и много-много тюбиков резинового клея (шарики прыгающие из них катали), гидроперит и казеиновые медиаторы (для дымовушек) и много другого.
И ничего.
Мозги важнее и воспитание, чем запреты.
А еще покупали зерна конопли (ценная масляничная культура, как семечки щелкаются), а сейчас это вражеское растение
что там на баллоне написано? всесезонная смесь?
22.09.2021 16:56
- гость -
Прикинь, а я при Союзе нож себе покупал, складной, а мог ведь тоже им порезать кого-либо
Они могли ни найти этого баллон и случайно всё устроить. А тут целенаправленно приобрели, билет в один конец. Если уж цель поставили, то раздобыли бы себе баллон. Нашли бы взрослого, которого попросили бы купить. Если б продавец отказал.