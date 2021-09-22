В Алтайском крае 10-летний ребёнок умер, надышавшись газом из баллончика

10-летний мальчик умер после вдыхания бытового газа в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия случилась днём 21 сентября в одном из сёл Мамонтовского района. Пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет купили газовый баллончик в магазине и ушли в заброшенное здание.

"При вдыхании паров газа десятилетнему мальчику стало плохо, и он упал в помещении заброшенного здания, а через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника, также им предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики и правомерность продажи детям газового баллончика.