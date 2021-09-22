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Экономить уже не на чем. Перевозчики Барнаула о том, почему нужно поднимать цену на проезд

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Транспортные компании просят увеличить стоимость билетов до 28 рублей с 1 ноября
Трамвай. Фото: TRANSPORT.БРН

Трамвай. Фото: TRANSPORT.БРН

Барнаульские перевозчики, работающие по регулируемому тарифу , второй раз за полгода обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. С 1 ноября они просят поднять тарифы сразу на пять рублей. По их словам, сейчас для транспортного бизнеса не лучшие времена: рынок лихорадит, с маршрутов уже ушли многие предприятия. Повышение цен определённо вызовет недовольство у пассажиров, но если ничего не предпринять, городу может грозить транспортный коллапс, заявили amic.ru перевозчики.

Попытка номер три

Документы, обосновывающие необходимость повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, в мэрию Барнаула направили ООО "Евробус-плюс" и МУП "Горэлектротранс". По их оценкам, стоимость проезда за наличный расчёт в автобусах большой вместимости и электротранспорте должна составлять не менее 28 рублей.

Сейчас поездка в этом виде транспорта обходится в 23 рубля. Такие расценки действуют в городе с 1 января 2019 года. Более чем за полтора года перевозчики трижды обращались в мэрию с просьбой о повышении. Последний раз такая инициатива от них поступала в апреле, но тогда её отклонили. Хотя до этого, в сентябре 2020 года, в администрации города соглашались с необходимостью увеличить стоимость проезда до 26 рублей.

"В мэрии даже подтвердили экономическую обоснованность этого тарифа, но документы так и не подписали. Сейчас же вопрос стоит крайне остро. С начала 2019 года только топливо выросло более чем на 10 рублей, на 30-40% подорожали практически все расходные и эксплуатационные материалы. Необходимо поддерживать в надлежащем состоянии подвижной состав, который на нашем предприятии уже изношен на 98%. Хотелось бы покупать новые автобусы, но при таком тарифе это просто невозможно", – рассказал amic.ru гендиректор компании "Евробус-плюс" Роман Арапов.

"Евробус-плюс" обслуживает в Барнауле три маршрута: № 35, 53 и садоводческий № 119. По словам руководителя предприятия, последний раз автопарк пополняли в 2020 году. Тогда денег хватило на два подержанных автобуса Scania. Всего же на предприятии 60 автобусов. Некоторые из них курсируют по Барнаулу ещё с конца 90-х – начала 2000-х годов. То, что есть, стараются поддерживать на ходу благодаря капитальным ремонтам.

Нет денег – нет водителей

Колоссальные проблемы на предприятии и с кадрами, говорит Роман Арапов. По его словам, текучка вызвана низкой заработной платой. Её индексируют, но этого недостаточно.

"Водитель городского автобуса – это самая сложная работа среди водителей. Необходимо обрабатывать огромное количество информации, следить за посадкой и высадкой, перекрёстками, делать частые остановки. И такая работа должна оплачиваться соответствующим образом. А сейчас люди уходят на межгород, на грузовые перевозки, чтобы заработать больше", – объясняет Арапов.

В МУП "Горэлектротранс" людей тоже не хватает. По штатному расписанию водителей должно быть 440 человек, но с начала года уволились уже 49 из них, сообщил amic.ru директор предприятия Николай Петряшин. Кондукторов должно быть 475 человек, но по факту их на 187 меньше. Почти все уволившиеся указали в своих заявлениях причину – низкие заработные платы. По словам Петряшина, сейчас у водителя трамвая зарплата 26 400 рублей, а кондуктора – 20 240 рублей.

При этом работа действительно тяжёлая: "Вставать приходится около четырёх утра: в шесть трамваи уже выходят на линию. Смены длятся по 8 и 12 часов. А чтобы ещё хоть немного заработать, люди вынуждены брать дополнительные смены. Да и кроме того, если их не брать, работать будет просто некому", – говорит руководитель.

Петряшин отмечает, что в городе ежедневно на линию выходят порядка 30 трамваев без кондукторов. Одна из причин этого ноу-хау – дефицит кадров:

"Мы вынуждены выпускать подвижной состав без кондукторов. Пассажиров запускают через переднюю дверь и водителям приходится выполнять работу кондуктора. Это сильно усложняет работу и влияет на безопасность. Мы всё понимаем, но это вынужденная мера. Если мы ежедневно не будем выпускать эти 30 вагонов, люди вообще не смогут уехать".

Увеличить заработную плату без повышения тарифов предприятие не может: денег на это нет, говорит Петряшин.

Долг восемь миллионов

Печальная ситуация в МУП "Горэлектротранс" и с подвижным составом. По словам руководителя предприятия, многие трамваи эксплуатируются по 30 лет и уже намотали более миллиона километров. Износ вагонов – 97%. Ремонт техники уже не помогает. Во-первых, она уже слишком устарела. Во-вторых, резко выросли цены на запчасти и металл. Предприятие вынуждено закупать материалы в неполном объёме, рассказывает Николай Петряшин.

Последний раз два троллейбуса "Горэлектротранс" получил ещё в 2014 году, два трамвайных вагона – в 2013-м. Кроме того, сейчас предприятию грозит отключение электроэнергии за большой долг:

"Мы накопили долг в восемь миллионов рублей перед АО "Алтайэнергосбыт". Поставщик электроэнергии уже грозит отключить такого нерадивого потребителя. Но нам всё равно нечем платить. Отключат, значит, мы вообще не поедем. Администрация города нам помогает, но и её возможности не безграничны. Нужно поднимать стоимость проезда, иначе мы можем вообще потерять горэлектротранспорт. Экономить нам уже не на чем", – объясняет Петряшин.

Что скажет администрация?

Перевозчики рассчитывают, что повышение тарифов на проезд на пять рублей поможет им хотя бы частично решить накопившиеся проблемы. Но непонятно, поддержит ли их предложение администрация Барнаула, ведь пассажиры такому резкому повышению тарифов точно не обрадуются. В мэрии amic.ru уже сообщили, что сначала проведут экспертизу предоставленных транспортниками данных. В первую очередь, проанализируют пассажиропоток, проведут оценку затрат транспортных предприятий. А уже после этого разработают "оптимальную линейку тарифных планов".

"Затем вопрос о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте будет рассмотрен на заседании Координационного совета по ценообразованию", – отмечают в пресс-службе администрации. Именно он и примет окончательное решение. Впрочем, скорее всего, на этот раз к просьбе перевозчиков в мэрии отнесутся положительно. Вопрос стоит только в том, на какую именно сумму согласуют повышение тарифов.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.09.2021 16:07
Лесопатологи бьют в набат

Зачем жаловаться, прекрасно зная, что ничего кроме людского негодования, эти жалобы не вызовут?

22.09.2021 16:17
Гость

Когда будут валидаторы в маршрутках?
Ставьте турникеты и кондукторы будут не нужны.

22.09.2021 16:21
- гость -

У них денег нет, а у нас они откуда?

22.09.2021 16:29
Гость

МРОТ до 40 тыс поднять не хотят. Всего лишь до 13 тыс. А то что макароны дорожают, все подорожало , в правительстве не думают! Вот она власть геноцида! Надо ещё пенсию отменить, об этом ЦБ как раз и сделал заявление на совете федерации! С победой партии жуликов!

22.09.2021 16:41
- гость -

Может руководителям п.перевозок съездить в другие регионы и поучиться у них на чем можно сэкономить? Например, на своих доходах? А то задрали план, что водители бегут, или сделать выхода сменными, а не отдавать прибыльные своим ...

22.09.2021 16:43
- гость -

Ну и пускай поднимают! Чем выше стоимость проезда, тем меньше народа будет пользоваться услугами общественного транспорта и тем меньше прибыли будут получать перевозчики! Уже сейчас стоимость проезда на работу и с работы стоит литр бензина! Езжу на работу на своем авто. Жену вожу. Трое соседей решили, лучше мне на бензин сбрасываться и со мной доезжать, чем стоять на остановке и толкаться в салоне автобуса.

22.09.2021 16:57
- гость -

Общественным транспортом пользуются люди в основном малоимущие (прошу не принимать как оскорбление). И их еще больше пытаются ободрать!

22.09.2021 17:07
Урбаниздко

подаждите. там чото город заплатил за изучени транспортной сети? вот пусть сначала изучат
а там посмотреть как оптимизировать

22.09.2021 17:19
гiсть

Последний раз два троллейбуса "Горэлектротранс" получил ещё в 2014 году, два трамвайных вагона – в 2013-м
---
когда цель - сделать Край профицитным, остается только ждать прорывов и развалов. и никаких новых трамваев, конечно

22.09.2021 17:19
Гость

Ну значит пешочком иногда уже пройдёмся, полезно для здоровья будет

22.09.2021 17:26
- гость -

22.09.2021 16:21
- гость -
У них денег нет, а у нас они откуда?

Экономить уже не на чем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22.09.2021 17:27
- гость -

22.09.2021 17:19 Пораскинь своим умишком, люди ездят не потому что хотят час в транспорте кататься, а потому что в ближайшей округе их работы нет, да и вообще иногда никакой нет.

22.09.2021 17:33
- гость -

Какие 30 лет трамваям, круглые трамваи Т-3 в 70-ых пришли. 43-45 лет им где-то. Полвека
Еще более смешной транспорт в Новосибе. В троллейбусах пол уже сгнил и вываливается на асфальт.

22.09.2021 17:54
- гость -

Как-то тарифы ЖКХ без вопросов увеличиваются, а с проездом тормозят? В чем дело, скоро не будет общественного транспорта вообще. Делайте платные парковки в городе!!!

22.09.2021 19:48
Fkt

Извечная русская забава найти дурней себя. Кто то должен платить за качественный общественный транспорт. Скорее всего должны платить все т.к. город общий и для всех на машинах дорог не хватит.

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