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Верховный суд призвал не сажать россиян в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

, ИА "Амител"
Судебный прецедент возник из-за мужчины, который решил заработать для своей семьи на перевозке сигарет из Украины
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, которые пошли на нетяжкие преступления из-за бедности. Это следует из определения судебной коллегии по уголовным делам, сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке перевёз из Украины контрабандные сигареты. Суд приговорил его к трём годам колонии, однако защита дошла до ВС РФ с просьбой заменить срок на условный.

В жалобе адвокат указывал на сложное материальное положение осуждённого. В его семье есть больные дети, а на иждивении находятся престарелые родители. Кроме того, его супруга не работает, а сам он трудился грузчиком и получал 8 тысяч рублей, однако потерял работу и не смог найти новую.

На ситуацию мужчина пожаловался своему знакомому, который предложил ему деньги за перевоз на лодке сигарет из Украины. Осуждённый согласился, предполагая, что максимум, что ему грозит, – административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы.

Однако правоохранительные органы обвинили его в контрабанде. Мужчина раскаялся, признал вину и рассказал все обстоятельства дела, однако это не спасло его от реального срока в колонии. Верховный суд с таким решением не согласился.

"Осуждённый совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением <...> с учётом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", – говорится в определении высшей инстанции.

В результате ВС РФ заменил срок мужчине на условный.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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