Нарубили на 7,5 млн. СК передал в суд дело в отношении руководства "Алтай-Форест"

Должностные лица ООО "Алтай-Форест" предстанут перед судом по обвинению в незаконной рубке леса и сбыте древесины. По данным следователей, гендиректор компании сговорился с сотрудниками и вместе они нарубили лесных насаждений больше, чем им разрешили в управлении лесами Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в 2008 году "Алтай-Форест" и ведомство заключили договор о передаче в аренду участка в Тальменском районе общей площадью 108 тысяч гектаров для заготовки древесины.

Спустя 11 лет, в 2019 году, глава компании договорился с работниками предприятия превысить оговорённые с властями объёмы рубки деревьев, а также нарушить породный состав. В результате с августа по октябрь этого же года на арендуемой территории прошла незаконная дополнительная рубка сосен, берёз, осин и лиственниц. В результате действий лесному фонду страны нанесли ущерб на сумму около 7,5 млн рублей.

"Кроме того, в период с мая 2019 по декабрь 2020 года должностные лица ООО совершили хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины на общую сумму около 900 тысяч рублей", – сообщают в ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю и управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции регионального ГУ МВД.

В ходе предварительного следствия гендиректор своей вины не признал, а после того как узнал о возбуждении уголовного дела, попытался скрыться на территории другого региона. Однако мужчину задержали и поместили под стражу. Работники "Алтай-Фореста" дали признательные показания и сознались в содеянном.

Следователи наложили арест на имущество гендиректора на общую сумму более 16,5 млн рублей и 9,5 тысячи долларов. Также арест наложен на имущество его заместителя более чем на 5,8 млн рублей.

Следствие передало уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и группой лиц предварительному сговору") и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ("Хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и лицом с использованием своего служебного положения") с утверждённым прокурором обвинительным заключением в суд.