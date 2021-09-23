Горный Алтай и Ямал могут связать удобными авиарейсами

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Республики Алтай Дмитрий Хорохордин. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.
Между регионами запланировали проведение гастролей, выставок и дней культуры каждого из субъектов на территории партнёрского региона. Также будет решаться вопрос по организации авиаперевозок.
"В Республике Алтай активно развивается авиасообщение, расширяется количество межрегиональных и внутренних рейсов. Сегодня мы готовы совместно рассмотреть вопрос по организации авиаперевозок между Горным Алтаем и Ямало-Ненецким автономным округом, чтобы туристы могли путешествовать быстро и комфортно", – сказал Олег Хорохордин,
Он добавил, что важным аспектом сотрудничества также станут поставки сельскохозяйственной продукции в ЯНАО: мяса, мёда, лекарственных трав и прочего. Кроме того, в соглашении затронуты вопросы торгово-экономического характера.
Комментарии
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