Детский сад в алтайском селе закрыли из-за холода в помещениях

В селе Санниково Первомайского района с 21 сентября из-за холода остановил работу детский сад. Несмотря на начало отопительного сезона, в помещениях температура держится на уровне +10 градусов, сообщает "Толк".
О задержке отопительного сезона на сайте алтайского правительства сообщил житель Санниково Владимир Гончаров.
"Прошу обратить внимание на "старт" отопительного сезона в нашем селе Санниково. К сожалению, отопление не будет включено на этой неделе. Сроки готовности не ясны. Из-за холода в детском саду прекращают приём детей. Сейчас на улице +8 градусов, в помещении +10, в пятиэтажных домах температура уже тоже +10...+12 градусов. Районные власти крайне отвратительно "справились" с запуском отопления", – говорится в заявлении Гончарова.
По словам главы Санниковского сельсовета Елены Кудашкиной, в селе закрыли только детский сад. Остальные учреждения работают в штатном режиме.
Замглавы Первомайского района Алексей Никулин заявлял, что отопление в Санниково запустят вечером 22 сентября либо утром 23 сентября. По словам Никулина, подрядная организация "Алтайпром" обещала дать селу тепло 22 сентября в 12:00, но в это время ещё продолжала работы на сетях. Замглавы пообещал, что районная администрация оштрафует подрядчика.
Комментарии
Если бы человек пять родителей предоставили на время садику по домашнему обогревателю, то можно было бы, наверное, и не закрывать садик
в Санниковской школе собирают деньги с родителей на ремонты и прочую хрень.. когда это закончится? Законом запрещено...