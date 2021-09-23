Детский сад в алтайском селе закрыли из-за холода в помещениях

В селе Санниково Первомайского района с 21 сентября из-за холода остановил работу детский сад. Несмотря на начало отопительного сезона, в помещениях температура держится на уровне +10 градусов, сообщает "Толк".

О задержке отопительного сезона на сайте алтайского правительства сообщил житель Санниково Владимир Гончаров.

"Прошу обратить внимание на "старт" отопительного сезона в нашем селе Санниково. К сожалению, отопление не будет включено на этой неделе. Сроки готовности не ясны. Из-за холода в детском саду прекращают приём детей. Сейчас на улице +8 градусов, в помещении +10, в пятиэтажных домах температура уже тоже +10...+12 градусов. Районные власти крайне отвратительно "справились" с запуском отопления", – говорится в заявлении Гончарова.

По словам главы Санниковского сельсовета Елены Кудашкиной, в селе закрыли только детский сад. Остальные учреждения работают в штатном режиме.

Замглавы Первомайского района Алексей Никулин заявлял, что отопление в Санниково запустят вечером 22 сентября либо утром 23 сентября. По словам Никулина, подрядная организация "Алтайпром" обещала дать селу тепло 22 сентября в 12:00, но в это время ещё продолжала работы на сетях. Замглавы пообещал, что районная администрация оштрафует подрядчика.