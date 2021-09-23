В Алтайском крае задержали мигрантку с паспортом, распечатанным на цветном принтере

В Кулунде задержали жительницу одной из стран Центрально-Азиатского региона с фальшивым паспортом, распечатанным на цветном принтере. Об этом сообщают "Вести Алтай".

На автомобильном пункте пропуска женщина предъявила удостоверение на имя гражданки Киргизии. Пограничники сразу заметили, что документ отличается от обычного, а затем подтвердили его фальшивость по результатам проверки. Паспорт был напечатан на цветном принтере на обычной офисной бумаге, а защитные элементы сделали из цветной фольги.

В региональном Пограничном управлении ФСБ выяснили, что женщина пользовалась поддельным документом уже несколько лет. За это время документ ни у кого не вызвал подозрений.

За пересечение границы без действительного документа женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до двух лет. Также её могут депортировать из России.