Стало известно, когда запустят движение по старому мосту в Барнауле

Движение по старому коммунальному мосту через Обь в Барнауле, который около двух лет находится на ремонте, запустят ориентировочно 20 октября. Об этом корреспонденту amic.ru сообщил Николай Данилин, директор ДСУ № 4, выполняющего работы на объекте.

По его словам, мост практически готов. Осталось покрасить опоры. В 20-х числах октября его откроют для автомобилистов, хотя по контракту все работы должны были завершить только к концу ноября.

Старый Обской мост с железнодорожным полотном построен и открыт для эксплуатации в Барнауле ещё в 1915 году. Тогда же в городе открыли железнодорожную станцию. Над строительством моста трудилась почти треть населения Барнаула – около 30 тысяч человек. В 1955 году по нему запустили автомобильное движение. За столетнюю историю Обской мост стал одним из символов города. Однако 17 мая 2013 года обрушилась часть плиты этого коммунального сооружения. Специалисты признали, что эстакаде необходим капитальный ремонт. Объект находился на балансе администрации Барнаула. В мэрии утверждали, что денег в бюджете на реконструкцию нет. Тогда через суд в конце 2018 года мост был передан на баланс Упрдор "Алтай".

В итоге из федерального бюджета на ремонт переправы выделили 1,1 миллиарда рублей. Работы начались в январе 2020-го. На время ремонта автомобилисты пользовались только Новым мостом.