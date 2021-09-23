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Новости

Стало известно, когда запустят движение по старому мосту в Барнауле

, ИА "Амител"
Стоимость работ на переправе составила около 1,1 миллиарда рублей
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Движение по старому коммунальному мосту через Обь в Барнауле, который около двух лет находится на ремонте, запустят ориентировочно 20 октября. Об этом корреспонденту amic.ru сообщил Николай Данилин, директор ДСУ № 4, выполняющего работы на объекте.

По его словам, мост практически готов. Осталось покрасить опоры. В 20-х числах октября его откроют для автомобилистов, хотя по контракту все работы должны были завершить только к концу ноября.

Старый Обской мост с железнодорожным полотном построен и открыт для эксплуатации в Барнауле ещё в 1915 году. Тогда же в городе открыли железнодорожную станцию. Над строительством моста трудилась почти треть населения Барнаула – около 30 тысяч человек. В 1955 году по нему запустили автомобильное движение. За столетнюю историю Обской мост стал одним из символов города. Однако 17 мая 2013 года обрушилась часть плиты этого коммунального сооружения. Специалисты признали, что эстакаде необходим капитальный ремонт. Объект находился на балансе администрации Барнаула. В мэрии утверждали, что денег в бюджете на реконструкцию нет. Тогда через суд в конце 2018 года мост был передан на баланс Упрдор "Алтай".

В итоге из федерального бюджета на ремонт переправы выделили 1,1 миллиарда рублей. Работы начались в январе 2020-го. На время ремонта автомобилисты пользовались только Новым мостом.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.09.2021 15:05
- гость -

Насколько я знаю, тот мост который 100 лет назад построили, находился на тех-же опорах, но сбоку, его в 90-ые разобрали, а этот мост в 55-ом построили. Один фиг старый уже конечно. Но тогда строили на века.

23.09.2021 15:10
Лесопатологи бьют в набат

23.09.2021 15:05
- гость -

Сейчас жизнь такая, что могут снести крепкую пятиэтажную кирпичную сталинку, чтобы на её месте построить небоскрёб из бетона и утеплителя

23.09.2021 15:41
- гость -

Миллиард на РЕМОНТ моста, офигеть, конечно. Причем опоры даже не трогали. А че не два то?

23.09.2021 15:52
- гость -

В 1955 году по нему запустили автомобильное движение.
Не по нему

23.09.2021 15:54
- гость -

Отлично!

23.09.2021 16:07
- гость -

23.09.2021 15:41
- гость -
цены щас такие на стройку

23.09.2021 16:19
- гость -

Просто вдумайтесь в цифру - миллиард и сто миллионов! Что за эти деньги можно было отреомнтировать? Золотом покрыть дорожное полотно? Или сделать титановые опоры? Коррупция на лицо. Можно было бы расследовать целевое расходование средств.

23.09.2021 16:25
- гость -

23.09.2021 16:19
- гость -
Просто вдумайся- автомобильную часть моста полностью разобрали и соорудили вновь. Проверятель.

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