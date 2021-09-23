Секретарь Алтайского крайкома КПРФ по организационно-партийной работе Александр Ткачев, получивший мандат депутата регионального Заксобрания по итогам недавно завершившихся выборов, возглавит фракцию КПРФ. Информацию amic.ru подтвердила лидер алтайских коммунистов, недавно выбранная депутатом Госдумы от Рубцовского округа Мария Прусакова. Именно она до этого руководила депутатским объединением в АКЗС.

Официально кандидатура Ткачева пока не утверждена однопартийцами, на этот счёт состоялись предварительные консультации с участием руководства крайкома, а также избранных депутатов. Ожидается, что решение объявят уже на следующей неделе.

Всего от КПРФ в состав парламента прошли 24 человека, 15 из них выиграли на округах, ещё 9 стали депутатами по партийному списку. Фракция КПРФ стала второй по численности в Заксобрании после ЕР (31 место). Мария Прусакова отметила, что коммунисты будут претендовать на кресло председателя АКЗС либо как минимум вице-спикера. Установочная сессия краевого парламента пройдёт 7 октября. На ней будут распределены ключевые посты. В частности, должности председателя, его заместителя, глав профильных комитетов, а также их заместителей. Ожидается и распределение оплачиваемых ставок среди депутатов. По неофициальной информации, речь идёт о 15 народных избранниках, которые пять лет будут работать на освобождённой основе и получать зарплату из бюджета.