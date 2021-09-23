Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам

Правительство РФ не приняло законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает "Интерфакс".

В заключении по законопроекту от 22 сентября правительство указывает, что индексация потребует дополнительных расходов. Депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников они будут возмещаться.

Ранее правительство уже трижды отвергало подобные законопроекты – в 2017, 2019 и в 2020 годах.

"С учётом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", – говорится в заключении кабинета министров.

26 июля депутаты ЛДПР и сенатор от Смоленской области Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагали снова начать индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Авторы в пояснительной записке отмечали, что после отмены индексации с 1 января 2016 года число работающих пенсионеров сократилось с 15,3 млн до 9,6 млн человек. Большая их часть ушла в сферу теневой занятости.

22 сентября министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что в 2022 году пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 5,9%.