Трое туристов погибли во время подъёма на Эльбрус

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщает Следственное управление СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа из 19 туристов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, пурга, 20-градусный мороз и плохая видимость.

По последним данным, МЧС обнаружило троих участников восхождения мёртвыми, ещё 14 туристов спасены. Местоположение оставшихся определено, они находятся без сознания на склоне, их планируют спустить на ратраке в ближайшие часы, заявили ТАСС спасатели.