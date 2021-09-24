Почти восемь тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 24 сентября. Обновлено

У 7968 жителей Октябрьского района Барнаула аварийно отключат горячую воду в пятницу, 24 сентября, сообщает СГК.

Это связано с устранением повреждения трубопровода на ул. Петра Сухова, 32, которое возникло во время запуска отопления. Водоснабжения, по предварительным подсчётам, не будет с 09:00 до 21:00.

Под ограничение попали дома, расположенные на ул. Петра Сухова, Смирнова, 1-й Западной, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, 80-й Гв. Дивизии, Чудненко, а также в проездах Транспортном, Станочном и Жилом.

Перечень адресов опубликован в Telegram-канале СГК. При этом уточняется, что если тот или иной дом из списка уже подключён к отоплению, то подача тепла на время работ также будет приостановлена.

UPD. В СГК уточнили, что после обследования повреждённого трубопровода, сократить работы решили до 15:00. С учётом времени, которое потребуется на заполнение системы, параметры восстановятся к вечеру.