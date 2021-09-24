В России стартуют продажи iPhone 13 и iPhone 13 Pro

В России 24 сентября начинаются продажи новых смартфонов Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Девайсы доступны для заказа на сайте компании.

Наиболее доступным в новой линейке оказался iPhone 13 mini – цены на него стартуют от 69 990 рублей, а достигают 99 990 рублей. iPhone 13 обойдётся покупателю от 79 990 рублей до 109 990 рублей.

iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей до 149 990 рублей, а цены на iPhone 13 Pro Max составляют от 109 990 рублей до 159 990 рублей. Последний стал самым дорогим смартфоном в истории Apple.

Кроме того, с этого дня можно приобрести новые iPad (от 30 990 рублей до 56 990 рублей) и iPad mini (от 47 990 рублей до 75 990 рублей). Анонсированные в сентябре Apple Watch Series 7 появятся в продаже позднее.