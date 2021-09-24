В России стартуют продажи iPhone 13 и iPhone 13 Pro

В России 24 сентября начинаются продажи новых смартфонов Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Девайсы доступны для заказа на сайте компании.
Наиболее доступным в новой линейке оказался iPhone 13 mini – цены на него стартуют от 69 990 рублей, а достигают 99 990 рублей. iPhone 13 обойдётся покупателю от 79 990 рублей до 109 990 рублей.
iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей до 149 990 рублей, а цены на iPhone 13 Pro Max составляют от 109 990 рублей до 159 990 рублей. Последний стал самым дорогим смартфоном в истории Apple.
Кроме того, с этого дня можно приобрести новые iPad (от 30 990 рублей до 56 990 рублей) и iPad mini (от 47 990 рублей до 75 990 рублей). Анонсированные в сентябре Apple Watch Series 7 появятся в продаже позднее.
Комментарии
где взять почек? ААААААААААААААААААААААААА
Ура
С сегодняшнего дня все владельцы 12 айфона объявляются нищебродами
Ну накнеzто! А то народ не знает куда деньги "закопать"!
80 косарей за младшую модель- это за что?
Я с трудом понял, когда самый первый айфон продавался за 25 штук- это был дикий эксклюзивище и совершенно невероятный аппарат... А тут за что? За очередной клон самого себя?
А на андроиде так каждый раз революционные шедевры выходят? А чего тогда не распаляетесь ценам на Самсунг в районе сотни?
а в айфонах комплектующие типа стали более дешевые ставить? Почему они должны подешеветь?
Нормально, в принципе. Они уже какой год по одной цене если че, скажите спасибо своем избранному правительству что 1000$ для РФ это много.
Если без понтов, то у меня 5s прекрасно работает
Очередная перепись лохов...
24.09.2021 12:29
Гога все классно
А вас нищебродов смысла считать нет, вас как звезд во вселенной. Одной тыщей больше одной меньшей.
24.09.2021 12:58
- гость -
Пукнул, беги, покупай, лох.
пусть месный аборигеша донатом поделится