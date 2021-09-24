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Новости

В России стартуют продажи iPhone 13 и iPhone 13 Pro

, ИА "Амител"
Цены на новинки достигают 160 тысяч рублей
Фото: Apple

Фото: Apple

В России 24 сентября начинаются продажи новых смартфонов Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Девайсы доступны для заказа на сайте компании.

Наиболее доступным в новой линейке оказался iPhone 13 mini – цены на него стартуют от 69 990 рублей, а достигают 99 990 рублей. iPhone 13 обойдётся покупателю от 79 990 рублей до 109 990 рублей.

iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей до 149 990 рублей, а цены на iPhone 13 Pro Max составляют от 109 990 рублей до 159 990 рублей. Последний стал самым дорогим смартфоном в истории Apple.

Кроме того, с этого дня можно приобрести новые iPad (от 30 990 рублей до 56 990 рублей) и iPad mini (от 47 990 рублей до 75 990 рублей). Анонсированные в сентябре Apple Watch Series 7 появятся в продаже позднее.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.09.2021 09:12
- гость -

где взять почек? ААААААААААААААААААААААААА

24.09.2021 09:24
- гость -

Ура

24.09.2021 09:53
- гость -

С сегодняшнего дня все владельцы 12 айфона объявляются нищебродами

24.09.2021 10:16
ПЕТР

Ну накнеzто! А то народ не знает куда деньги "закопать"!

24.09.2021 10:28
Митенька ржевский

80 косарей за младшую модель- это за что?
Я с трудом понял, когда самый первый айфон продавался за 25 штук- это был дикий эксклюзивище и совершенно невероятный аппарат... А тут за что? За очередной клон самого себя?

24.09.2021 10:45
- гость -

А на андроиде так каждый раз революционные шедевры выходят? А чего тогда не распаляетесь ценам на Самсунг в районе сотни?
а в айфонах комплектующие типа стали более дешевые ставить? Почему они должны подешеветь?

24.09.2021 10:56
- гость -

Нормально, в принципе. Они уже какой год по одной цене если че, скажите спасибо своем избранному правительству что 1000$ для РФ это много.

24.09.2021 12:02
Гость

Если без понтов, то у меня 5s прекрасно работает

24.09.2021 12:29
Гога все классно

Очередная перепись лохов...

24.09.2021 12:58
- гость -

24.09.2021 12:29
Гога все классно
А вас нищебродов смысла считать нет, вас как звезд во вселенной. Одной тыщей больше одной меньшей.

24.09.2021 13:04
Гога все классно

24.09.2021 12:58
- гость -

Пукнул, беги, покупай, лох.

24.09.2021 13:24
- гость -

пусть месный аборигеша донатом поделится

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