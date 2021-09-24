Бюджет Барнаула увеличат более чем на 1 млрд рублей

Текущий бюджет Барнаула увеличат на 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании гордумы в пятницу, 24 сентября, сообщает корреспондент amic.ru.
Как отметила в своём докладе председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Надежда Тиньгаева, общий объём доходов бюджета города составит 17,842 млрд рублей, а общий объём расходов – 18,731 млрд. Дефицит – 889 млн рублей.
В целом расходы планируют увеличить почти на 849 млн рублей по следующим разделам: повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, проведение работ по ремонту дорог частного сектора, ремонт сети ливневых канализаций, капитальный и текущий ремонт учреждений образования, приобретение дорожной и благоустроительной техники, оборудования для учреждений образования.
Комментарии
ну теперь заживём....пошью костюм....
а костюм то какой? небойсь фильдеперсовый?
24.09.2021 09:48
- гость -
деревянный макинтош
И ни копейки на здравоохранение.
Лишь на те области,где можно неплохо попилить-закупка,дороги,благоустройство.
Откаты уже от 50%. И чиновнички и силовички их тут же конвертируют и выводят в офшоры.
Отсюда и галопирующая инфляция.
И всё только раскручивается!
- гость -
Откаты уже от 50%. И чиновнички и силовички их тут же конвертируют и выводят в офшоры.
Отсюда и галопирующая инфляция.
И всё только раскручивается!
да пиши уже от 90%
знающий балобол.
Опять бюджет Барнаула?
А с селами что? Как там людям выживать?
Как растить и учить детей?
Как лечить стариков?
да пиши уже от 90%
знающий балобол.
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Что, правда воровские глаза режет?
Вас ещё вешать будут. Публично. На фонарях!
Короче 999.90 распилят, а на остальное купят стопку чистой бумаги, что бы в конце года нарисовать в отчетах красивенькие цифры.
Ту 10:03
Ты хоть раз тендер выиграл? Ты хоть раз кому то откат с тендера давал?
Ну зачем буровить о том, чего явно не знаешь?
В Барнауле построят ЖК с фонтаном,увеличат финансирование,высадят более 75 тысяч тюльпанов, высадили деревья,...Это темы сегодняшней публикации амика.
А села в крае вообще существуют? В селах живут жители края? У них нет проблем? Не надо строить,высаживать,увеличивать финансирование?
Что происходит?
Что происходит? Очень хорошо видно на витринах продовольственных магазинов и на графиках роста онкологических заболеваний.
1 млрд рублей
Звучит хорошо, а на деле копейки. Сколько это в процентах? Насколько всё за год подорожало?
К новогодним каникулам готовятся, к отпускам! - повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы
- гость -
да пиши уже от 90%
знающий балобол.
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Что, правда воровские глаза режет?
Вас ещё вешать будут. Публично. На фонарях!
не не режет!откуда знаешь?
я 99% беру.откатов
24.09.2021 10:32
Что, правда воровские глаза режет?
Вас ещё вешать будут. Публично. На фонарях!
начни с Сени- кролика.
Ну вот и деньги на реконструкцию моста на новом рынке, там как раз чуть больше миллиарда надо. На это же деньги пойдут?