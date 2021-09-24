Бюджет Барнаула увеличат более чем на 1 млрд рублей

Текущий бюджет Барнаула увеличат на 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании гордумы в пятницу, 24 сентября, сообщает корреспондент amic.ru.

Как отметила в своём докладе председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Надежда Тиньгаева, общий объём доходов бюджета города составит 17,842 млрд рублей, а общий объём расходов – 18,731 млрд. Дефицит – 889 млн рублей.

В целом расходы планируют увеличить почти на 849 млн рублей по следующим разделам: повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, проведение работ по ремонту дорог частного сектора, ремонт сети ливневых канализаций, капитальный и текущий ремонт учреждений образования, приобретение дорожной и благоустроительной техники, оборудования для учреждений образования.